Reforma del Estado: el Gobierno descarta "despidos masivos" y pone la lupa en el "empleo militante"

Ante la consulta de A24.com sobre si la reforma integral del estado en materia de eliminación de organismos públicos y privatizaciones de empresas, contempla despidos masivos de empleados públicos y qué pasará con las personas que resulten desocupadas, el vocero de Milei dijo "no entender que vaya a haber despidos masivos" y que en cuanto al ajuste o achique que se prepara para la planta política del estado, "no comparte esa apreciación".

"No sé cuál es la definición de despidos masivos, mi primera o segunda conferencia hablamos de 'el empleo militante, afuera!", como dice el presidente", agregó Adorni ante la consulta de este portal.

En ese marco, el vocero aclaró que en el Gobierno de La Libertad Avanza "entendemos que el país en esta situación de realidad cruda que vamos a seguir viviendo por un tiempo los argentinos, el Estado no está en condiciones de abonar salarios o tener gastos que no tengan detrás una real necesidad".

Adorni también recordó un decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial, en el que el Poder Ejecutivo Nacional estableció la baja y no renovación de todos los contratos que "hayan tenido la particularidad de haber sido dado de alta en el último año" del gobierno saliente de Alberto Fernández, como así también a "todo lo que sea empleo militante o no sea estrictamente necesario, no vemos por qué el Estado tenga que seguir pagando salarios en Argentina con todos los problemas que tiene".

Adorni aseguró este mediodía que el presidente Javier Milei enviará este miércoles al Congreso nacional el paquete de leyes que será tratado en sesiones extraordinarias, convocadas hasta el 31 de enero de 2024, titulado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos".

Por otra parte, el gobierno aclaró que pese al rechazo de los legisladores de la oposición, la postura del presidente es inamovible respecto al DNU: "no va a haber modificación o reformulación el DNU. Lo que los legisladores decidan hacer es parte de sus atribuciones y l celebramos, porque en algún punto es lo que deseamos que se debata".

Ante la hiperinflación, el Gobierno convocó a paritarias para definir aumentos salariales

ate-22122023-1725267.jpg

En conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada este miércoles, el vocero Manuel Adorni evitó definir montos o porcentajes de la recomposición salarial de estatales y de jubilados que analiza el gobierno, ante lo que el presidente Javier Milei definió en sus primeras dos semanas de gobierno, como una situación que estamos transitando de hiperinflación.

"No tengo absolutamente nada para especificar montos ni porcentajes, eso es parte de las negociaciones paritarias", aclaró ante la consulta de A24.com.

No obstante, el vocero confirmó que el gobierno convocó a la primera audiencia de negociaciones paritarias con empleados estatales de UPCN y de ATE para este miércoles.

La negociación quedó en manos de la Secretaría de Trabajo, en un gesto conciliador en medio de la marcha de la CGT y gremios que se oponen a la reforma laboral que impulsa el gobierno por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que la central sindical pide derogar por considerar que viola derechos adquiridos.