Reforma electoral y otro traspié del Gobierno en el Senado: por falta de acuerdo se demora el debate por la boleta única

Los funcionarios llegaron al plenario de las comisiones presididas por los senadores Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (LLA), con el objetivo de que se incorpore el dictamen de mayoría de Boleta Única Papel en el temario de la sesión de este jueves. Pero al no conseguir acuerdo, solo se debatieron cuestiones técnicas relacionadas al proceso de impresión de diseño e impresión de boletas.

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, los emisarios del Gobierno decidieron continuar negociando para evitar que el proyecto se caiga ante la posibilidad de no conseguir los votos necesarios. Según admitieron fuentes del oficialismo a A24.com, "seguirán negociando hasta llegar a un acuerdo, porque si no se aprueba este año, se cae el proyecto y no se podrá utilizar en las próximas elecciones".

La idea del gobierno era debatir modificaciones puntuales a algunos artículos, en el mismo recinto, en una estrategia similar a la lograda con la remozada Ley Bases, que desreguló toda la economía, después de más de 5 meses de negociaciones.

"Participé del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde analizamos la iniciativa de la Boleta Única Papel, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Este sistema simplifica el proceso electoral, facilita la participación de partidos con menos estructuras e implica un ahorro en el costo financiero del Estado. Es un mecanismo que modernizará y agilizará las elecciones en nuestro país", dijo Catalán en su cuenta oficial en la red X.

lo acompañaron en el debate, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, la Directora Nacional Electoral, Luz Landívar, y la subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/catalanlisandro/status/1826037398989590659&partner=&hide_thread=false La Boleta Única de Papel es un paso importante para la reforma del sistema electoral argentino. pic.twitter.com/8nzH5My395 — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) August 20, 2024

Tras aceptar no tener consenso para la eliminación de las PASO, ahora el Gobierno presenta el sistema de BUP como un modo de reducir el gasto electoral del Estado, simplificar el proceso de impresión y traslado de boletas, y facilitar la participación de partidos con menos estructura que no tengan capacidad de fiscalizar los comicios.

Pero la principal discusión política giró en torno al diseño de la boleta: el debate es si debe haber un casillero que permita seleccionar “automáticamente” la tira de candidatos de un mismo partido para todas las categorías o si la boleta contará con todos los nombres y fotos de los candidatos impresos. Un reclamo formulado por los partidos más chicos y también por el peronismo porque alegan que se perderían la posibilidad de mostrar al electorado no solo los candidatos que encabezan las listas y generen un efecto "arrastre", y perdería federalismo, en detrimento del resto de los integrantes de la lista.

El Gobierno mira dos modelos de BUP

Guillermo Francos reinició las negociaciones con el Congreso para avanzar en la reforma politica. Foto Jefatura de Gabinete..jfif

La boleta única que ya funciona en Córdoba, sería la que más se inclinaría el Gobierno por considerarla más ordenada, ya que establece que con 1 boleta papel se puede votar una lista completa, marcando con X a todos los candidatos de una alianza o partido de una categoría completa.

Aunque no lo descartan, en la Casa Rosada señalan que el sistema electoral de Santa Fe es más complejo y difícil para implementar, dado que se centra en el uso de 1 boleta por alianza o partido político diferenciados por números o colores, para una misma categoría."Habría que imprimir 5 boletas de distintos colores para 1 misma categoría", señalan en un despacho de Balcarce 50.

El debate de la BUP es impulsado por la Casa Rosada en el marco del denominado Pacto de Mayo convocado por Milei para impulsar una serie de reformas políticas y electorales.

Otro de los proyectos que quedó por ahora en una nebulosa, fueron los trascendidos de que Milei buscaría impulsar un proyecto para bajar la edad para votar a adolescentes de 13 o 14 años. La discusión se había disparado tras la aprobación de la ley bases, pero por ahora en la Casa Rosada aclararon que no hay nada concreto en ese sentido.