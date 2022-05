Repareció Amado Boudou y se sumó a las críticas a Martín Guzmán: "Es malo"

"¿Te parece que en la Argentina no han crecido demasiado los precios de las tarifas en tiempo de (Mauricio) Macri para que hoy estemos discutiendo si las tenemos que aumentar o no? La segmentación es un Caballo de Troya", expresó en declaraciones radiales.

Más críticas de Boudou a Guzmán

Esta no es la primera vez que Boudou critica a Guzmán. Ya lo había hizo a raíz de la reunión del titular del Palacio de Hacienda a Bariloche con empresarios. "No me da ninguna alegría que al ministro de Economía le tomen examen los dueños del sistema", indicó.

"Ese no era un acto institucional, no era diálogo. Era un grupo de poder tomándole examen a la política, es pensar el sistema económico y social argentino por fuera de la democracia", sostuvo.

En tanto, apuntó contra el acuerdo con el FMI: "Además de ser un mal acuerdo, tenemos un acuerdo que se monta sobre una dinámica inflacionaria que Macri puso en funcionamiento, al que se sumó altas tasas de interés, una inflación atada al dólar y que aumenten las tarifas de los servicios públicos. Ese acuerdo es la semilla de más inflación".