Repudian a Franco Rinaldi por declaraciones racistas y homofóbicas

En esa misma línea, agregó: "No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia".

La presidenta de la alianza política hace referencia a los comentarios que realizó Franco Rinaldi durante vivos en su cuenta de Instagram.

Un candidato de Javier Milei discriminó a Franco Rinaldi

Días atrás, Lucas Luna, un precandidato para el Parlasur de la Liberdad Avanza, encabezada por Javier Milei, discriminó a Franco Rinaldi, quien se postula en la lista para legisladores porteños del PRO, por su discapacidad conocida como “huesos de cristal”.

“Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás, esto lo digo con toda la buena leche del mundo, quiere votar a un discapacitado. Lo digo con respeto y sin mala leche, de verdad. Esto es así”, expresó Luna en un debate a través de Twitter. En tanto, sus dichos fueron repudiados por otros de los participantes que se encontraban en la charla.

El audio se hizo viral en las redes sociales aunque el candidato de Milei no se retractó: “Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”.