Ricardo Quintela sobre la interna del PJ: "No hay un liderazgo claro"

“Fue la primera vez que me tocó armar una lista, algo tan importante y costoso, costoso no por el presupuesto, sino por ir a hablar con todos los dirigentes para tener representación de compañeros de todo el país”, explicó.

Según el gobernador, lo que modificó el proceso fue el repentino ascenso de la ex jefa de Estado como figura central del PJ: “Antes no estaba ella en el radar de nadie, por lo tanto, fue una sorpresa tanto para los dirigentes que me acompañaban, como para mí”, comentó.

En diálogo con Radio 10, el mandatario riojano expresó que, pese a no lograr su objetivo de participar en la interna, el proceso fue enriquecedor y le permitió dialogar con dirigentes de todo el país. Atribuyó la "atomización" del peronismo a la entrada inesperada de Kirchner en la contienda, situación que, a su juicio, desmotivó a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, se mostró optimista respecto al futuro del peronismo que, a su entender, atraviesa una etapa de “atomización” en la que “no existe un liderazgo único”, sino varios actores que luchan por representar diferentes sectores dentro del movimiento.

“Creo que hay un liderazgo horizontalizado, una suerte de atomización del peronismo, que permite que haya varias cabezas y que yo espero que empecemos a trazar un camino que podamos comenzar a transitar con objetivos comunes”, remarcó.

Por otra parte, Quintela también dejó en claro que, a pesar de las diferencias internas, es necesario que el peronismo defina su postura frente a la crisis económica que atraviesa la Argentina y destacó la importancia de incorporar visiones económicas.

“Nos interesa que se puedan reunir algunos compañeros, junto con vos (por Guillermo Moreno) y otros que provienen de la economía y que tienen una visión económica y financiera del país, pero siempre con un sesgo desarrollista”, manifestó.

Quintela también subrayó la urgencia de que el PJ adopte una postura clara frente a la crisis económica que atraviesa Argentina. Propuso que economistas y referentes se unan para formular políticas con un enfoque desarrollista, y citó a Juan Domingo Perón, insistiendo en la defensa de la industria nacional, los trabajadores y las universidades. “Debemos ofrecer un mensaje que inspire y recupere la esperanza”, enfatizó.

Su espacio político, “Federales, un grito de corazón”, anunció recientemente la creación de una corriente interna en el PJ, liderada por el gobernador. Este grupo apuesta por una visión inclusiva que represente las necesidades de todas las provincias y las nuevas demandas sociales, buscando ser una alternativa transformadora dentro del peronismo.