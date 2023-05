Rodríguez Larreta apoyó a su candidato en La Rioja y cargó contra los opositores: "Quien vota a Menem, vota a Quintela"

El oficialismo del peronista Frente de Todos buscará retener la gobernación en manos de Ricardo Quintela. Como principales contrincantes del gobernador figuran el diputado nacional Felipe Álvarez y el representante de La Libertad Avanza, el legislador provincial Martín Menem (sobrino del ex Presidente).

Larreta cargó contra los candidatos opositores en La Rioja

WhatsApp Image 2023-05-05 at 09.02.30 (1).jpeg Más de 300 mil riojanos elegirán el domingo gobernador (Foto: JXC La Rioja).

“Quien vota a Menem, vota a Quintela”, aseguró el precandidato presidencial, en el marco de su visita. Y dijo que la provincia “necesita un cambio”.

“Aún con trabajo, los riojanos no tienen para comer. No pueden seguir así. Es una provincia detenida en el tiempo que no genera trabajo, en donde los salarios públicos son de hambre”, expresó, Larreta en conferencia de prensa.

El dirigente de JxC se comprometió a “ayudar a la provincia de La Rioja a sacar adelante todo el potencial que tiene” y puntualizó que “hay que generar trabajo en el turismo, en las energías renovables, en la producción y en la industria”.

Consultado por los viejos dichos de Aníbal Fernandez que planteaban un escenario amenazante para el país, en caso de que JxC resultara electo, expresó: “Le digo al Gobierno Nacional y a sus ministros, que no sé si se dieron cuenta, que el país ya está incendiado".

"Hay familias que no pudieron pagar el alquiler, que no pagaron el seguro médico y no tienen cobertura. Cuando tenés más del 100% de inflación, ya está todo incendiado. Y en muchas zonas del país, mucha gente tiene miedo de salir a la calle, tienen miedo a los narcos”. Y reiteró que “Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fracasaron”, concluyó.