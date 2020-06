Tironeos internos y el equilibrismo de Larreta: el saldo inmediato de la nueva extensión de la cuarentena en la Ciudad

Santilli, Rodríguez Larreta y Quirós (Foto: Gobierno de la Ciudad).

La decisión de extender la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y el retorno a una pseudo fase 1 tuvo su impacto inmediato en la oposición y en especial en Juntos por el Cambio. Desde diferentes sectores le pidieron al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que empiece a mostrar sus diferencias con respecto a la estrategia llevada adelante por el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Una de las últimas posturas públicas provino por parte de la ex diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió y la Coalición Cívica - ARI. En un comunicado que difundieron este domingo criticaron la estrategia sanitaria de Kicillof. "Vemos con preocupación la falta de testeos y las políticas tardías e ineficientes en los lugares más afectados de la Provincia", señala el comunciado.

"Ya hace más de 100 días que con mucho sacrificio llevamos adelante la cuarentena. Mientras eso pasaba hemos visto por parte del Gobierno nacional acciones avasallando la República y las garantías constitucionales", agregó el documento.

"La Ciudad de Buenos Aires viene trabajando y tomando decisiones con prudencia, seriedad, datos y evidencia -agrega el comunicado-. No es justo ni sanitariamente estratégico que la Ciudad tenga que atar su plan de salida ante la ineficiencia en la aplicación de políticas públicas de salud y seguridad que todos observamos en la gestión de la pandemia por parte de Axel Kicillof “, concluyó.

Por su parte, Lilita también salió al cruce. “Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir”, tuiteó.

“La verdad no se si lo hablo, apareció el chapulín colorado -y ahora quien podrá ayudarnos-“, analizó uno de los firmantes del documento ante la consulta si se trató de una forma del alcalde porteño de decir lo que no puede por la situación. Es que Rodríguez Larreta no estaba del todo seguro de volver a la fase 1 en estos momentos sino más tarde. El propio ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en reiteradas ocasiones manifestó que era necesario estar preparados para un retorno al aislamiento. Sin embargo los números no indicaban eso en este momento de acuerdo al Rodríguez Larreta.

La mirada de que el límite entre la Provincia y la Ciudad no existe en materia sanitaria es una de las cuestiones que más le cuesta, por estas horas, hacer extensiva en Juntos por el Cambio al jefe de Gobierno porteño. Mientras realiza una labor de equilibrista, tal y como hace el presidente Alberto Fernández en el Frente de Todos, Rodríguez Larreta empieza también a poner los patitos en fila de cara a lo que será el 2021.

La reunión que mantuvo en Uspallata la semana pasada con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el senador nacional, Martín Lousteau, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue en ese sentido. “Entre el oficialismo y nosotros no puede haber nada en el medio”, le dijo a este medio uno de los armadores del alcalde.

El ex presidente Mauricio Macri apunta a esa tesitura sólo que le agrega que hay que empezar a responder algunas cuestiones centrales y no dejar que todo pase por los cuidados de ante la crisis de la pandemia. No por nada este domingo Larreta, Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich y él, entre otros, firmaron un documento en el que sostienen que el Gobierno nacional tiene que parar con la “agenda paralela” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La clave de todas estos cambios en la estrategia, el fin de los silencios y la reaparición de varios dirigentes, tiene como horizonte una fecha clave: el 17 de julio. Es que si bien en todos los cálculos oficiales la nueva normalidad llegaría recién en septiembre ya no hay margen, consideran cerca de Larreta, para seguir manteniendo el aislamiento duro.

A la crisis económica se le suma la falta de capacidad de mantener a la gente dentro de sus casas por el cansancio social y por ende, otro de los problemas que empiezan a analizar detenidamente, algo que nadie quiere decir públicamente: el impacto electoral.