¿Cuáles son los argumentos de Sandra Pitta contra el pase sanitario?

"Resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado", planteó en el escrito, y agregó que "es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad”.

En el texto señaló que “normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio”.

“Sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos", indicó.

La dirigente de RU, patrocinada por los abogados Juan Martín Fazio y Juan Manuel Camba, pidió ante la Justicia que el Poder Judicial deje sin efecto las restricciones impuestas por el Gobierno nacional en todo el país, con el aval de muchas provincias, que siguiendo lo establecido en la Decisión Administrativa 1.198/2021, ampliaron las restricciones en la lucha contra el coronavirus.

¿Qué es el pase sanitario?

El pase sanitario entró en vigencia a partir del 1° de enero. Tras la Decisión Administrativa 1198/2021, los mayores de 13 años deberán presentar la acreditación del esquema de vacunación completo contra coronavirus para desempeñar determinadas actividades.

Desde el Ministerio de Salud destacan que la definición de esquema completo implica la aplicación de las dos dosis con un intervalo de 14 días o más, así también la aplicación de la monodosis de Cansino.

Quienes quieran concurrir a bailar a discotecas, participar de festividades en salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre deberán presentar el pase sanitario a ser exhibido ante el personal público o privado designado.