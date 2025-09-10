En vivo Radio La Red
Santa Fe vota este miércoles su nueva Constitución con la incorporación de "ficha limpia" y foco en la inseguridad

La Convención Reformadora definirá la aprobación final de la nueva Carta Magna provincial. El texto incluye la ficha limpia, control sobre los poderes públicos y rango constitucional para la seguridad. Habilita la reelección del gobernador.

La Convención Reformadora de Santa Fe votará este miércoles el texto definitivo de la nueva Constitución provincial, tras casi dos meses de deliberaciones que concluyeron con amplios consensos entre convencionales. El texto incorpora mecanismos de control sobre los poderes públicos, da rango constitucional a la seguridad y establece criterios de inhabilitación para cargos electivos, además de permitir la reelección del gobernador.

Leé también Fuerte mensaje de Maximiliano Pullaro tras la elección bonaerense: "Un claro llamado de atención"
Fuerte mensaje de Maximiliano Pullaro tras la elección bonaerense. 

El 93 % del articulado fue aprobado con el respaldo del 67 % de los convencionales, según señaló el gobernador y convencional constituyente Maximiliano Pullaro. “La norma otorga rango constitucional a la seguridad, incorpora la ficha limpia y establece límites inéditos al poder”, expresó en su intervención ante el plenario.

Durante el balance que presentó ante la asamblea, Pullaro sostuvo que la reforma representa una transformación institucional para la provincia. La votación definitiva se realizará el miércoles luego del cuarto intermedio solicitado en la jornada anterior. En ese marco, el gobernador también calificó el nuevo texto como “una Constitución moderna y de avanzada”, y destacó el carácter colectivo del trabajo de los convencionales.

Inhabilitaciones, seguridad y justicia

Pullaro valoró el proceso como un ejercicio de representación amplio. “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible”, indicó.

El mandatario también remarcó el tono deliberativo del proceso. “Se suele decir que el que tiene mayoría impone. Nosotros demostramos que había otro camino: nos escuchamos y construimos consensos”, señaló, en relación con el rol del frente Unidos, que lideró la iniciativa.

Uno de los ejes de la reforma es la inclusión de la “ficha limpia”, que establece condiciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Incorporamos con rango constitucional la ficha limpia, que todavía se discute en el Congreso nacional, y asumimos como deber irrenunciable la seguridad pública”, expresó Pullaro.

El texto también contempla modificaciones en el sistema de justicia, mecanismos para ampliar la participación ciudadana y disposiciones orientadas a la promoción del desarrollo productivo.

La actual Constitución de Santa Fe fue sancionada en 1962. De aprobarse el nuevo texto, será la primera reforma integral en más de seis décadas. El proceso incluyó sesiones abiertas, exposiciones de especialistas y un trabajo sostenido en comisiones.

Desde el oficialismo señalaron que el nuevo texto busca dar respuesta a demandas ciudadanas vinculadas con la transparencia, el control y la eficiencia estatal. La reforma fue impulsada por el bloque mayoritario, pero contó con adhesiones de sectores opositores en la mayoría de los artículos.

