Javier Milei hablará en cadena nacional el próximo lunes para presentar el Presupuesto 2026

El envío al Congreso de un Presupuesto para 2026 es un reclamo de la oposición desde hace tiempo.

El mensaje llegará, además, después de una semana marcada por el duro golpe político que significó para el Gobierno la aplastante derrota que sufrió en las elecciones bonaerenses.

Milei: reunión de Gabinete y nuevo ministro

Antes del anuncio, el Presidente encabezó en Casa Rosada por tercera vez en la semana una reunión de gabinete para establecer las prioridades de gestión antes del inicio de la campaña de las elecciones nacionales del 26 de octubre. También se anunció al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien será el interlocutor con los gobernadores, tras la derrota electoral en Buenos Aires.