Javier Milei hablará en cadena nacional el próximo lunes para presentar el Presupuesto 2026

El próximo lunes, a las 21 horas, el Presidente de la Nación, Javier Milei, se dirigirá al país en cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso para su tratamiento.
La exposición será el lunes 15 de septiembre a las 21 horas y detallará las principales medidas económicas y financieras previstas para el año entrante.
Durante la transmisión, se espera que se detallen las principales políticas fiscales, previsionales y sociales que regirán durante el próximo año, así como las estimaciones de ingresos, gastos y la evolución proyectada de variables económicas clave como la inflación, el empleo y la inversión pública.
El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X, en medio de las conversaciones con gobernadores dialoguistas y luego de la derrota electoral en las legislativas bonaerenses: "El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026".
Será el segundo mensaje del Presidente en cadena nacional en poco más de un mes, después del que dio el 8 de agosto pasado para acusar al Congreso de querer "quebrar la economía" y llevar al país "al abismo".
El envío al Congreso de un Presupuesto para 2026 es un reclamo de la oposición desde hace tiempo.
El mensaje llegará, además, después de una semana marcada por el duro golpe político que significó para el Gobierno la aplastante derrota que sufrió en las elecciones bonaerenses.
Antes del anuncio, el Presidente encabezó en Casa Rosada por tercera vez en la semana una reunión de gabinete para establecer las prioridades de gestión antes del inicio de la campaña de las elecciones nacionales del 26 de octubre. También se anunció al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien será el interlocutor con los gobernadores, tras la derrota electoral en Buenos Aires.