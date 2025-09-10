Flan de coco: la receta sin complicaciones para un postre cremoso y delicioso

¿Cómo se prepara paso a paso este flan de coco?

Preparar el caramelo : colocar azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se derrita y adquiera un color dorado. Verterlo en el molde y distribuirlo por toda la base.

Mezclar los huevos y la leche condensada : en un bol, batir los huevos con la leche condensada hasta que se integren de manera uniforme.

Incorporar leche, vainilla y coco : añadir la leche entera, la esencia de vainilla y el coco rallado. Mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea.

Cocinar al baño María : verter la mezcla en el molde caramelizado y cocinar al baño María en horno precalentado a 180 °C durante 50-60 minutos, hasta que al insertar un cuchillo en el centro, este salga limpio.

Enfriar antes de desmoldar: dejar enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerar al menos 3 horas antes de desmoldar, para que tome la consistencia ideal.

El resultado es un flan cremoso, con un delicado sabor a coco y un acabado brillante gracias al caramelo.

¿Se puede personalizar esta receta?

Sí, el flan de coco casero admite varias adaptaciones sin perder su esencia:

Se puede espolvorear coco tostado por encima antes de servir para darle textura y aroma extra.

Incorporar chips de chocolate a la mezcla para un toque diferente y divertido.

Usar leche de coco en lugar de leche entera para intensificar el sabor y hacerlo más tropical.

Por qué elegir esta versión casera de un postre simple, cremoso y delicioso

Hacer flan de coco en casa permite controlar los ingredientes, evitar conservantes y obtener un postre fresco y saludable. Además, su preparación es sencilla, y con pocos pasos se logra un resultado digno de pastelería. Es ideal para compartir en familia, sorprender en una merienda o complementar una comida especial.

El flan de coco casero demuestra que un postre clásico puede reinventarse con pequeños toques. La combinación de la suavidad del flan y el aroma del coco hace que cada porción sea memorable. Con ingredientes accesibles, un procedimiento sencillo y la posibilidad de personalizarlo, este flan se convierte en una receta imprescindible para quienes buscan un postre práctico y sabroso.