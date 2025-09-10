En vivo Radio La Red
Flan de coco: la receta sin complicaciones para un postre cremoso y delicioso

El flan de coco casero es una receta sencilla, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión. Con pocos ingredientes y pasos claros, se logra un postre cremoso que encanta a grandes y chicos.

El flan es uno de los postres más populares y versátiles de la gastronomía casera. Su textura suave y cremosa, junto con el dulzor del caramelo, lo convierten en la elección perfecta para cerrar cualquier comida. Agregarle coco transforma este clásico en una opción con aroma y sabor tropical, haciendo de cada porción una experiencia diferente.

Qué ingredientes necesito para preparar flan de coco casero

Para esta receta se requieren ingredientes simples y accesibles:

  • 1 lata de leche condensada (aproximadamente 397 g)

  • 400 ml de leche entera

  • 4 huevos grandes

  • 100 g de coco rallado

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Caramelo líquido para el molde

Estos ingredientes permiten conseguir un flan cremoso, con el característico sabor a coco y sin necesidad de harinas ni aditivos artificiales. El caramelo le aporta el toque dulce y brillante que hace que el postre sea irresistible.

¿Cómo se prepara paso a paso este flan de coco?

  • Preparar el caramelo: colocar azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se derrita y adquiera un color dorado. Verterlo en el molde y distribuirlo por toda la base.

  • Mezclar los huevos y la leche condensada: en un bol, batir los huevos con la leche condensada hasta que se integren de manera uniforme.

  • Incorporar leche, vainilla y coco: añadir la leche entera, la esencia de vainilla y el coco rallado. Mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea.

  • Cocinar al baño María: verter la mezcla en el molde caramelizado y cocinar al baño María en horno precalentado a 180 °C durante 50-60 minutos, hasta que al insertar un cuchillo en el centro, este salga limpio.

  • Enfriar antes de desmoldar: dejar enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerar al menos 3 horas antes de desmoldar, para que tome la consistencia ideal.

El resultado es un flan cremoso, con un delicado sabor a coco y un acabado brillante gracias al caramelo.

¿Se puede personalizar esta receta?

Sí, el flan de coco casero admite varias adaptaciones sin perder su esencia:

  • Se puede espolvorear coco tostado por encima antes de servir para darle textura y aroma extra.

  • Incorporar chips de chocolate a la mezcla para un toque diferente y divertido.

  • Usar leche de coco en lugar de leche entera para intensificar el sabor y hacerlo más tropical.

Por qué elegir esta versión casera de un postre simple, cremoso y delicioso

Hacer flan de coco en casa permite controlar los ingredientes, evitar conservantes y obtener un postre fresco y saludable. Además, su preparación es sencilla, y con pocos pasos se logra un resultado digno de pastelería. Es ideal para compartir en familia, sorprender en una merienda o complementar una comida especial.

El flan de coco casero demuestra que un postre clásico puede reinventarse con pequeños toques. La combinación de la suavidad del flan y el aroma del coco hace que cada porción sea memorable. Con ingredientes accesibles, un procedimiento sencillo y la posibilidad de personalizarlo, este flan se convierte en una receta imprescindible para quienes buscan un postre práctico y sabroso.

