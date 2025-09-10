Bajo la lupa: las duras críticas de la prensa española a Franco Mastantuono tras el duelo con Ecuador

Esta apreciación resalta que, a pesar de la falta de impacto en el marcador, Mastantuono mostró características importantes para su desarrollo: confianza, iniciativa y capacidad para enfrentar situaciones complicadas en el campo.

Qué récord alcanzó Mastantuono con la Selección Argentina

Más allá del resultado y de las críticas, el encuentro tuvo un dato histórico para el joven futbolista del Real Madrid: se convirtió en el jugador más joven en portar la camiseta número 10 de la Selección argentina, superando nada menos que a Diego Maradona.

Este hecho no pasó desapercibido ni para la prensa ni para los aficionados, quienes destacan que, pese a su corta edad y experiencia limitada, el club y el cuerpo técnico confían en él para etapas futuras del ciclo de Scaloni, especialmente en partidos donde Messi no pueda estar presente.

¿Qué deja este partido para Mastantuono y la Selección?

El análisis de la prensa española evidencia que la Selección Argentina aún no está preparada para prescindir de su máxima estrella, Lionel Messi. Sin embargo, el partido también sirve como experiencia invaluable para jóvenes promesas como Mastantuono, quien tendrá la oportunidad de seguir sumando minutos y aprender de situaciones adversas en torneos de alto nivel.

Además, la exposición mediática internacional le permite al delantero enfrentar la presión de partidos difíciles y comenzar a consolidarse como referente en futuras convocatorias, algo clave pensando en la preparación para el Mundial 2026 y en el desarrollo de la nueva generación de jugadores albicelestes.

En definitiva, aunque Franco Mastantuono recibió críticas duras en España, su participación frente a Ecuador deja un aprendizaje importante: mostró personalidad, se mantuvo activo en un equipo sin Messi y logró marcar historia al convertirse en el jugador más joven en vestir la número 10 de la Selección argentina, una responsabilidad que abre un camino prometedor para su carrera internacional.