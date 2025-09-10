En vivo Radio La Red
Bajo la lupa: las duras críticas de la prensa española a Franco Mastantuono tras el duelo con Ecuador

Franco Mastantuono, la joven promesa del Real Madrid, ingresó en el segundo tiempo en el duelo de la Selección Argentina ante Ecuador y recibió críticas de la prensa española.

El delantero argentino de 18 años, Franco Mastantuono, jugó su tercer partido con la Selección Argentina y lo hizo ingresando a los 17 minutos del segundo tiempo, en un intento de cambiar el rumbo del encuentro ante Ecuador en Guayaquil. Pese a mostrarse participativo, la prensa española coincidió en que no logró destacarse y que el equipo sufrió la ausencia de Lionel Messi.

Los once de la Selección Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador. (Franklin Jacome/Getty Images)
image

El diario Marca fue categórico: “Su partido más gris”. Según el análisis, Mastantuono se ofreció constantemente, pero careció de acierto con la pelota, sin generar acciones de peligro real para la Albiceleste.

Por su parte, AS señaló la dependencia del equipo respecto a Messi: “Mastantuono y Julián no pueden sin Messi”. El medio resaltó que los delanteros no lograron superar la férrea marca ecuatoriana y que cada acción del equipo visitante terminó en jugadas inertes hasta el pitido final.

image

¿Hubo algún reconocimiento positivo para Mastantuono?

El diario Mundo Deportivo tuvo una visión más comprensiva del joven atacante. Resaltó su personalidad y su actitud de búsqueda constante de la pelota, incluso en un equipo desorientado y con pocas luces. “Pidió cada pelota, se mostró siempre, pero no logró desequilibrar ni con remates desde fuera ni con pases profundos. De todos modos, exhibió personalidad”, señaló el medio catalán.

Esta apreciación resalta que, a pesar de la falta de impacto en el marcador, Mastantuono mostró características importantes para su desarrollo: confianza, iniciativa y capacidad para enfrentar situaciones complicadas en el campo.

Qué récord alcanzó Mastantuono con la Selección Argentina

Más allá del resultado y de las críticas, el encuentro tuvo un dato histórico para el joven futbolista del Real Madrid: se convirtió en el jugador más joven en portar la camiseta número 10 de la Selección argentina, superando nada menos que a Diego Maradona.

Este hecho no pasó desapercibido ni para la prensa ni para los aficionados, quienes destacan que, pese a su corta edad y experiencia limitada, el club y el cuerpo técnico confían en él para etapas futuras del ciclo de Scaloni, especialmente en partidos donde Messi no pueda estar presente.

¿Qué deja este partido para Mastantuono y la Selección?

El análisis de la prensa española evidencia que la Selección Argentina aún no está preparada para prescindir de su máxima estrella, Lionel Messi. Sin embargo, el partido también sirve como experiencia invaluable para jóvenes promesas como Mastantuono, quien tendrá la oportunidad de seguir sumando minutos y aprender de situaciones adversas en torneos de alto nivel.

Además, la exposición mediática internacional le permite al delantero enfrentar la presión de partidos difíciles y comenzar a consolidarse como referente en futuras convocatorias, algo clave pensando en la preparación para el Mundial 2026 y en el desarrollo de la nueva generación de jugadores albicelestes.

En definitiva, aunque Franco Mastantuono recibió críticas duras en España, su participación frente a Ecuador deja un aprendizaje importante: mostró personalidad, se mantuvo activo en un equipo sin Messi y logró marcar historia al convertirse en el jugador más joven en vestir la número 10 de la Selección argentina, una responsabilidad que abre un camino prometedor para su carrera internacional.

