Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Milei designó a Lisandro Catalán como Ministro del Interior y busca retomar el diálogo con Gobernadores

Milei, Francos y Caputo se reunieron antes de la reunión de Gabinete mientras definen que le van a plantear a los gobernadores para reconstruir la relación post derrota electoral. Y decidieron volver a subir Interior al rango de ministerio, de la mano del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

por Stella Gárnica |
Javier Milei define con Francos

Javier Milei define con Francos, Caputo y el nuevo ministro del interior, Lisandro Catalán la propuesta que llevarán a los  gobernadores, para intentar retomar el diálogo, después de la derrota electoral. Foto: Jefatura de Gabinete. 

El presidente Javier Milei decidió volver a darle a la actual vicejefatura de Gabinete de Interior rango de “ministerio”, en la previa a la reunión de gabinete nacional, la tercera en 3 días, en la que el gobierno define la estrategia para convocar al diálogo a los gobernadores.

Leé también El Gobierno cierra filas con Karina Milei mientras debate la estrategia para revertir la derrota electoral en octubre
Javier Milei ordenó que todos cierren filas detras de su hermana, Karina Milei en la estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre. Karina presidió la primera mesa política bonaerense  ampliada. (Foto: archivo).

Milei, Francos y el ministro de Economía, definieron además si seguir adelante con la decisión del presidente de vetar la ley sancionada la semana pasada por Diputados que distribuye como coparticipación directa a las provincias los fondos ATN de impuestos que retiene la Nación para asistir en situaciones de emergencias.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos este miércoles en un mensaje en la red X luego de una reunión privada con el presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el actual viceministro de Interior, Lisandro Catalán, quien tendrá a cargo junto a Francos la decisión de Milei de retomar el diálogo cortado con las provincias.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro", dijo Francos en su cuenta en X.

El jefe de Gabinete agregó que "en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".

El gesto de Milei a los gobernadores: subir de rango a uno de los principales interlocutores

La decisión de Milei de subir de rango de Ministerio, al segundo del jefe de Gabinete y encargado hasta ahora de llevar adelante las negociaciones con las provincias, se conoció luego de las quejas planteadas por mandatarios de provincias que hasta las últimas elecciones fueron aliados al Gobierno, pero que enojados por los recortes de transferencias de coparticipación por el ajuste económico, decidieron cortar el diálogo con el gobierno nacional y conformar un bloque alternativo opositor, Provincias Unidas, para enfrentar las listas de LLA en las próximas elecciones legislativas nacionales de octubre.

Entre los gobernadores que salieron a rechazar la convocatoria a la mesa política federal anunciada el lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresaron en las últimas horas los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz (peronista independiente), de Córdoba, Martín Llaryora (PJ); de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), de Chubut, Ignacio Torres (PRO), y de Jujuy, Carlos Sadir (UCR), y de Santa Cruz, Claudio Vidal (independiente).

Los gobernadores de Provincias Unidas convocaron a una cumbre para el próximo viernes en Río Cuarto, donde definirán una postura a la convocatoria del gobierno, en medio de las tensiones políticas con la Casa Rosada por la decisión de Milei de vetar la ley que amplía los fondos de coparticipación a las provincias.

Francos y Caputo definen la propuesta a los gobernadores, pero Milei sigue firme con el Veto a los ATN

Guillermo Francos, Luis Toto Caputo y Lisandro Catalán encabezaron cumbre con gobernadores por el Presupuesto 2025. Foto JGM..jfif

A pesar de la convocatoria, una alta fuente cercana a Milei, confirmó a A24.com que el presidente seguirá adelante con la decisión de "vetar todas las leyes que rompan el equilibrio fiscal", incluida la impulsada por los gobernadores de los fondos ATN .

Según pudo saber A24.com, en una reunión a solas antes de que llegue esta mañana a las 8,49 el presidente a la Casa Rosada 8,49 para encabezar la tercera reunión de Gabinete a tres días de la derrota electoral en Buenos Aires- Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, evaluaron alternativas presupuestarias para llevar a los gobernadores de manera individual, antes de convocarlos a una cumbre formal.

Si fuera necesario, se sumará a la cumbre con gobernadores, el propio presidente Milei, admitieron las fuentes.

El nuevo Ministro del Interior que tendrá más poder de decisión en las negociaciones con las provincias -algo que justamente reclamaban los gobernadores que como Sáenz se quejaron de haber negociado con Francos y Catalán en el año y medio de gobierno libertario.

En carpeta además de la coparticipación de fondos ATN, están temas que según denunciaron varios gobernadores, habían sido prometidos por Francos en reuniones anteriores, pero no fueron cumplidas por el gobierno de Milei, lo que llevó a 18 gobernadores a presentar su propio proyecto que ahora Milei, debe decidir antes del viernes, si va a vetar, como anunció, o lo va a aceptar y reglamentar para aumentar las transferencias a las provincias.

El presidente ratificó el martes que, pese a la derrota electoral en el mayor distrito electoral del país el domingo, "no va a cambiar ni un milímetro del plan económico de equilibrio fiscal", aunque en el gobierno ahora analizan la posibilidad de aumentar partidas para obras públicas a las provincias, que en el Presupuesto nacional 2026 que deberían presentar el próximo 15 de septiembre al Congreso, pero que van a sacar de otras áreas.

Una alternativa que analizaban en Casa Rosada es derivar a obras públicas a las provincias los 1000 millones de dólares que el BID anunció el martes a Milei en una reunión en Casa Rosada.

Todo eso se terminaba de definir Milei con el resto de los ministros en la reunión de Gabinete este miércoles.

