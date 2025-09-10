Lali Espósito reveló la verdad sobre cómo quedó su vínculo con Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

Y cuando le hicieron saber que llamaba mucho la atención que tanto ella como Cande no likeaban los posteos de Gimena Accardi desde hacía varios meses, Lali Espósito fue clara. “Ah, pero yo no soy muy ‘likera’, ¿eh?”, se justificó de inmediato.

“Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’. En general, pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico (Vázquez) con su obra, los recontra likeo”, concluyó entonces dando a entender que su amistad con el exmatrimonio sigue intacto.

Lali Espósito, Cande Vetrano y Gimena Accardi

Por qué Cande Vetrano quedó en medio de la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Lo cierto es que Cande Vetrano quedó en medio de la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi porque su pareja, Andrés Gil, fue señalada en medio de todo tipo de rumores como el supuesto "tercero en discordia" en la relación de Nico y Gimena.

La controversia surgió después de que Gimena Accardi reconociera públicamente una infidelidad, aunque aclaró que no fue con alguien del ambiente artístico.

Sin embargo, en redes sociales y entre medios se vinculó erróneamente a Andrés Gil con esa infidelidad, dado que venía trabajando con ella en la obra teatral 'En otras palabras' desde hacía más de un año, lo que implicó a Cande por ser su pareja.

Cande Vetrano, Andrés Gil y Gimena Accardi

Em tanto, Cande rompió el silencio y se mostró tranquila, minimizando el problema con la frase "Son cosas que pasan. Paja de la vida, pero bien" y afirmó que es su "primer escándalo".

Andrés Gil, Gimena Accardi y Nico Vázquez negaron rotundamente los rumores, pero la situación puso a Cande en el centro de atención debido a esta situación incómoda que atravesó junto a su pareja, con quien recientemente tuvo un hijo. La actriz expresó que fue un momento difícil, pero se mantiene con buena onda y sin resentimientos hacia la prensa.