A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERA

Lali Espósito reveló la verdad sobre cómo quedó su vínculo con Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

Amigos todos desde la adolescencia en la que supieron compartir sus primeros trabajos actorales, Lali Espósito se refirió a su actual vínculo con el exmatrimonio, así como también cómo bancó a Cande Vetrano en pleno escándalo.

10 sept 2025, 11:05
Lali Espósito reveló la verdad sobre cómo quedó su vínculo con Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación
Lali Espósito reveló la verdad sobre cómo quedó su vínculo con Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

Lali Espósito reveló la verdad sobre cómo quedó su vínculo con Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

El inusitado escándalo y la enorme catarata de especulaciones que generó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi tuvo sus daños indirectos que impactaron de lleno en la pareja de Cande Vetrano y Andrés Gil, amiga íntima de Lali Espósito, que en las últimas hora se sinceró y contó cómo quedó su vínculo con todos ellos.

Entrevistada esta semana por diversos programas dedicados al mundo del espectáculo y la farándula en la presentación de la película Verano Trippin, Lali contó cómo vio a Vetrano después de que se barajase la hipótesis de Gil como el tercero en discordia entre Accardi y Vázquez. “¡Como siempre! Mis amigos, como siempre”, lanzó verborrágica en medio de la maraña de micrófonos que esperaban su palabra.

Leé también

La contundente opinión de Ángel de Brito sobre la explícita postura política de Lali Espósito

Ángel de Brito se refirió a la postura política de Lali Espósito y contundente: Me siguen insultando

Y mientras uno de los cronistas intervino deslizando que éste "es un momento difícil" para todos, Espósito coincidió. “Sí, por supuesto. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son, ¿viste?”, confesó.

Embed

Al tiempo que advirtió: “Y aunque sean cosas que no sean verdad te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’. Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien, agregó.

Y cuando le hicieron saber que llamaba mucho la atención que tanto ella como Cande no likeaban los posteos de Gimena Accardi desde hacía varios meses, Lali Espósito fue clara. “Ah, pero yo no soy muy ‘likera’, ¿eh?”, se justificó de inmediato.

“Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’. En general, pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico (Vázquez) con su obra, los recontra likeo”, concluyó entonces dando a entender que su amistad con el exmatrimonio sigue intacto.

Lali Espósito, Cande Vetrano y Gimena Accardi

Por qué Cande Vetrano quedó en medio de la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Lo cierto es que Cande Vetrano quedó en medio de la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi porque su pareja, Andrés Gil, fue señalada en medio de todo tipo de rumores como el supuesto "tercero en discordia" en la relación de Nico y Gimena.

La controversia surgió después de que Gimena Accardi reconociera públicamente una infidelidad, aunque aclaró que no fue con alguien del ambiente artístico.

Sin embargo, en redes sociales y entre medios se vinculó erróneamente a Andrés Gil con esa infidelidad, dado que venía trabajando con ella en la obra teatral 'En otras palabras' desde hacía más de un año, lo que implicó a Cande por ser su pareja.

Cande Vetrano, Andrés Gil y Gimena Accardi

Em tanto, Cande rompió el silencio y se mostró tranquila, minimizando el problema con la frase "Son cosas que pasan. Paja de la vida, pero bien" y afirmó que es su "primer escándalo".

Andrés Gil, Gimena Accardi y Nico Vázquez negaron rotundamente los rumores, pero la situación puso a Cande en el centro de atención debido a esta situación incómoda que atravesó junto a su pareja, con quien recientemente tuvo un hijo. La actriz expresó que fue un momento difícil, pero se mantiene con buena onda y sin resentimientos hacia la prensa.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lali Espósito Gimena Accardi Nicolás Vázquez Cande Vetrano

Lo más visto