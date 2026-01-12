Santilli se reunió con Zdero en Chaco para avanzar en la reforma laboral
El ministro del Interior llegó a Resistencia para mantener un encuentro de trabajo con el gobernador chaqueño, centrado en la reforma laboral, la reducción de contribuciones patronales, la situación fiscal heredada y la necesidad de obras estratégicas para el desarrollo de la provincia.
El ministro del Interior, Diego Santilli, llegó este lunes por la mañana a la ciudad de Resistencia, donde fue recibido por el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, en el marco de una agenda centrada en la reforma laboral, la situación fiscal de la provincia y la necesidad de obras estratégicas.
El funcionario nacional arribó cerca de las 11, acompañado por el secretario de Interior, Gustavo Coria, en una jornada marcada por temperaturas que rondaron los 29 grados.
Tras su llegada, la comitiva se trasladó a la Casa de Gobierno chaqueña. Minutos antes del mediodía comenzó una reunión de trabajo en el Salón de Acuerdos, encabezada por Santilli y Zdero, de la que también participaron distintos funcionarios del gabinete provincial.
Finalizado el encuentro, ambos ofrecieron una conferencia de prensa. Allí el ministro destacó las coincidencias con el gobernador en torno a la necesidad de fortalecer el empleo privado. “La relación entre Chaco y la Nación resulta clave para impulsar un cambio estructural en la matriz productiva. Nadie puede seguir dependiendo de transferencias o endeudamiento para cubrir los desequilibrios”, sostuvo.
“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, remarcó Santilli.
El ministro consideró además que la reforma laboral y el esquema productivo forman parte de un mismo proceso. “Sin empleo privado no hay desarrollo posible. Y sin desarrollo no se resuelve el problema de la deuda. Chaco tiene recursos y capacidad. Pero necesita un marco moderno y una relación madura con la Nación para ponerlos en valor”, afirmó.
En otro tramo de la conferencia, Santilli se refirió al punto de partida de la actual gestión provincial y reconoció la situación heredada. “La herencia (que recibió Zdero) es pesadísima y el perfil de deuda que le dejaron es muy fuerte”, señaló.
El trasfondo político del encuentro estuvo atravesado por la relación entre el gobierno chaqueño y La Libertad Avanza. Zdero fue aliado del oficialismo nacional durante las elecciones provinciales y nacionales, con resultados favorables en ambos casos.
Las declaraciones de Zdero
Por su parte, el gobernador puso el foco en la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y destacó su impacto potencial sobre el empleo formal. “Esta reforma es una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal. Permite adecuar normas pensadas para otra realidad productiva”, afirmó.
Zdero subrayó especialmente uno de los ejes del proyecto, vinculado a la reducción de las contribuciones patronales. “Pasar de un 18 o 20 a un 5 % significa una posibilidad concreta de tomar nuevos trabajadores y sostener los empleos existentes”, sostuvo ante los medios.
En la misma línea, insistió en la necesidad de actualizar el marco normativo que regula la actividad económica. “Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir y producir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”, remarcó.
“Necesitamos una reprogramación de una deuda que ahoga todos los días a los sectores, para poder encaminar el trabajo conjunto”, advirtió el gobernador.
Durante su exposición, Zdero volvió a reclamar por obras de infraestructura clave para la provincia. Mencionó en particular el segundo acueducto del norte, financiado por la Nación con una inversión de 80 mil millones de pesos, y remarcó la importancia de avanzar en la interconexión con Corrientes. En ese esquema, señaló como estratégicos los puertos de Barranqueras y Las Palmas. “Pensar el sendero Chaco-Corrientes para nosotros significa más desarrollo, más integración y más oportunidades”, expresó.