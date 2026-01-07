Santilli y Torres recorrieron la zona afectada por los incendios en Chubut: anunciaron una recompensa de $50 millones

Torres destacó además la coordinación con las provincias de Río Negro y Neuquén, tanto en el combate de los incendios como en la investigación judicial. “Son los mismos violentos, hay una conexión en cuanto a la modalidad de estos delitos y obviamente el fuego no distingue jurisdicción”, afirmó.

Por su parte, Santilli remarcó la gravedad de la situación y respaldó la decisión de avanzar con la identificación de los responsables. “Debe haber tolerancia cero para estos criminales en todas sus dimensiones, que atentan contra la naturaleza, la propiedad privada y la vida de los seres humanos”, sostuvo.

Chubut incendios Santilli y Nacho Torres Antes de la conferencia, Torres y Santilli recorrieron la zona afectada en Chubut. (Foto: prensa Santilli).

El titular de la cartera de Interior afirmó: “Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan. ”

Además, agregó que el Gobierno Nacional y el provincial se encuentran trabajando en conjunto desde el primer momento. “El Gobierno está poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”, subrayó.

Por su parte, el gobernador agradeció la presencia del ministro: “Apenas empezaron los primeros focos de incendio, se comunicó conmigo para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar”, reconoció.

“Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno”, agregó Santilli.

Qué dice la investigación y cómo es el operativo en Puerto Patriada

El Ministerio Público Fiscal confirmó que tanto el incendio ya controlado en Cholila como el foco aún activo en Puerto Patriada fueron provocados de manera intencional. Frente a ese cuadro, Torres advirtió que es necesario actuar con firmeza y evitar la impunidad. “No podemos dejar que ganen los violentos”, sostuvo, y agregó que seguirá de cerca el avance de la causa para que la sanción sea la correspondiente, al remarcar que “esto no es una contravención, sino que se puso en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y de todos los pobladores”.

Torres y Santilli recorrieron la zona afectada por incendios en Chubut El operativo para detener el fuego requiere de 300 activistas. (Foto: prensa Santilli).

El operativo desplegado en Puerto Patriada involucra a unas 300 personas entre brigadistas, combatientes y personal de apoyo, además de maquinaria pesada, unidades móviles y seis medios aéreos que trabajan para frenar el avance del fuego. El gobernador informó que las familias cuyas viviendas fueron alcanzadas por las llamas ya fueron localizadas y que el Ministerio de Desarrollo Humano asiste tanto a los damnificado como a los productores afectados. “No hay viviendas comprometidas en Epuyén, pero algunos pobladores fueron evacuados de manera preventiva”, precisó Torres.

La emergencia también impulsó gestiones de alivio financiero ante el Banco del Chubut, como la suspensión del cobro de tarjetas y la implementación de herramientas de asistencia para productores y prestadores turísticos. A su vez, se incorporó un avión hidrante de gran porte para reforzar el trabajo aéreo que ya realizan seis aviones y un helicóptero.