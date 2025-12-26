Presupuesto: el Gobierno envía a Santilli al Senado y confía en tener los votos para aprobarlo

El poroteo de Bullrich

Bullrich Atauche reunión plenaria comisión reforma laboral

El oficialismo no tenía problemas para aprobar la mayoría de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI; una inflación del 10,1% anual y del 14% interanual; y un dólar a $1423, según la previsión a diciembre del 2026.

En la previa a la votación, el bloque que preside Bullrich aseguraba tener más de 45 votos a favor del Presupuesto en general, contando los 21 senadores del oficialismo; una decena de radicales, tres del PRO; dos del Frente de la Concordia de Misiones; uno de Independencia (Tucumán); uno por los salteños; uno de La Neuquinidad; otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

En tanto, cuatro de los cinco senadores de Convicción Federal prometieron su voto a favor en general, mientras que había dudas sobre la postura del representante de La Rioja, Fernando Rejal, ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

La mayor incertidumbre en la Casa Rosada estaba puesta en el artículo 30, que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados. Por ejemplo, los cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldan el Presupuesto en general, rechazarían ese artículo que deroga otros relativos al financiamiento docente y a la ciencia.

Los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger anticiparon su rechazo, cuya votación dependerá también de la cantidad de senadores ausentes en la sesión.

Según admiten en el oficialismo, en caso de tener modificaciones en algunos artículos en particular, el proyecto de Presupuesto 2026 que vote el Senado deberá volver a la Cámara de Diputados. Y ante esa posibilidad, el Gobierno ya tiene agendado convocar a otra sesión para el 29 o el 30 de diciembre en Diputados. De no conseguir apoyo para sesionar esos días, no descartan extender el período de extraordinarias para el 5 de enero.

El proyecto llega a la Cámara alta luego de haber sido aprobado en Diputados con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones.

Sin embargo, el oficialismo no pudo sostener el capítulo XI, que terminó cayendo en la sesión del pasado 17 de diciembre. Ese apartado buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

La Ley de Presupuesto

En los puntos destacados del dictamen de comisión del Senado se establece que el presupuesto general, al cierre del ejercicio fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario.

Estima para el presupuesto del sector público nacional un resultado financiero superavitario de $2.734.029.655.055.

Fija en la suma de $148.069.293.526.549 el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2026, detallando sus finalidades en el primer artículo.

Estima en la suma de $148.295.762.681.598 el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional.

Fija en la suma de $20.721.561.948.071 los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Nacional en la misma suma.

El resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de $226.469.155.049.

Fija en la suma de $391.506.555.376 el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la Administración Nacional en la misma suma.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En el temario de la sesión de este viernes también fue incluido el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados conocido como Inocencia Fiscal, impulsado para que los ahorristas que no tengan declarados ahorros por menos de 100.000 dólares puedan usarlos dentro del sistema formal sin ser sancionados por evasión.

El proyecto busca fomentar que los dólares salgan del “colchón”. En el Ministerio de Economía y el FMI creen que los argentinos atesoran alrededor de U$$ 200.000 millones fuera del sistema.

La iniciativa reforma el régimen de Ganancias, y la ley penal tributaria como una alternativa de blanqueo para remonetizar la economía.