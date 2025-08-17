Schiaretti, gobernadores, vedettes, economistas y empresarios: las sorpresas en las listas de candidatos

El Presidente también le cambió los planes a Karina Milei y reclamó el cuarto lugar en la lista de diputados de la provincia, para su amiga y ex funcionaria nacional, Gladys Humenuk, echada por la secretaria general de Presidencia.

El modelo de candidatas va de la mano de la actual diputada y amiga personal de Milei, Lilia Lemoine, a quien el presidente pone como ejemplo del debate que espera que den en campaña sus candidatos.

Schiaretti, de ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial, a diputado

El ex gobernador de Córdoba y excandidato a presidente Juan Schiaretti -que compitió con Milei en las elecciones presidenciales de 2023- terminó consagrándose como el primer candidato a diputado nacional del nuevo espacio conformado por 5 gobernadores del peronismo no K y el PRO, que buscan conformar un espacio nuevo que intentará romper la grieta que generará la campaña de polarización extrema entre el kirchnerismo y LLA.

Frente a esa decisión, la mesa chica de Milei decidió encabezar la lista para diputados nacionales en Córdoba con un outsider: el empresario Gonzalo Roca.

A pesar de que era casi un número puesto, el actual jefe del bloque de diputados de LLA, y líder del partido en la provincia mediterránea, Gabriel Bornoroni se corrió de la candidatura. “Somos gente común dando la batalla contra la casta”, señaló el armador de Karina Milei en Córdoba en la red X sobre el filo del cierre de listas que vencía este domingo a la medianoche.

Bornoroni defendió la decisión de no ir en alianza con el PRO ni la UCR local, luego de que el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, anunciara que no aceptaba el ofrecimiento de ir tercero en la lista de LLA porque no va con las imposiciones impuestas por Karina Milei.

“Por primera vez Córdoba tendrá la oportunidad de votar una lista 100% liberal, que represente las ideas y convicciones del Presidente Milei y le dé la batalla al kirchnerismo y a sus aliados de buenos modales”, dijo Bornoroni que culminará sus dos años que le quedan de mandato en la Cámara Baja y no descarta postularse a gobernador en 2027.

Luis Petri, la otra sorpresa de La Libertad Avanza

Otra de las sorpresas que dio Javier Milei fue la candidatura a primer diputado nacional por Mendoza del ministro de Defensa, Luis Petri, que a pesar de que era uno de los miembros del gabinete nacional mencionados dentro de los cambios que evaluaba Milei para relanzar el Gabinete después de las elecciones de octubre, nadie daba por seguro el salto al Congreso hasta último momento.

Petri, de procedencia radical, firmó este sábado su afiliación al partido de Javier y Karina Milei y se perfila de esta manera, en el marco de la alianza del gobierno con el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, como posible candidato a gobernador en esa provincia por LLA en 2027.

No fue el caso de la candidatura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las más mencionadas y confirmada de antemano para liderar la lista de senadores nacionales de LLA en CABA como paso previo a una candidatura en 2027 a jefa de Gobierno porteño. Decisión que también obligará a Milei a buscar reemplazantes en el Gabinete después del 10 de diciembre.