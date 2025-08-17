En vivo Radio La Red
Política
Juan Schiaretti
Elecciones 2025
Elecciones 2025

Schiaretti, gobernadores, vedettes, economistas y empresarios: las sorpresas en las listas de candidatos

Tanto el peronismo como el Gobierno nacional de LLA sorprendieron en la definición de algunos "tapados" en las listas de candidatos que se enfrentarán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Stella Gárnica
Juan Schiaretti es una de las sorpresas de este cierre de listas para el 26 de octubre:  de exgobernador de Córdoba, ex candidato presidencial, a candidato a diputado nacional. 

Karina Milei se consagró este domingo 17 de agosto como la dueña de la lapicera de La Libertad Avanza (LLA), el flamante partido de Javier Milei que llevará candidatos propios en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los casos, con candidatos libertarios puros, relegando de toda decisión en el orden de las listas a los partidos tradicionales y socios eventuales en las provincias, que terminó absorbiendo al PRO y la UCR como tales.

Según pudo saber A24.com aunque dice que no le gusta la rosca política, el propio presidente Milei se metió en la discusión sobre el filo del cierre de listas para pedir por sus candidatas preferidas: la periodista y actriz Virginia Gallardo, que va primera en la lista de diputados nacionales en Corrientes.

Virginia Gallardo

Milei también pidió para que Karina Milei entrone en el segundo lugar de la lista de Diputados nacionales de LLA en la provincia de Buenos Aires, a la ex vedette y conductora de un programa de mascotas en la Televisión Pública, Karen Reichardt, segunda en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires.

karen richardt

La candidata que dice ser alumna de Milei y defensora a ultranza del modelo económico, acompañará a José Luis Espert en la "madre de todas las batallas" contra el kirchnerismo en el conurbano bonaerense, pero sobre todo, en el debate que el oficialismo buscará dar en los medios, como les anticipó Milei a sus ministros en la última reunión de Gabinete y a los diputados convocados la semana pasada a la residencia de Olivos a partir de la película de Guillermo Francella: "Homo Argentum".

El Presidente también le cambió los planes a Karina Milei y reclamó el cuarto lugar en la lista de diputados de la provincia, para su amiga y ex funcionaria nacional, Gladys Humenuk, echada por la secretaria general de Presidencia.

El modelo de candidatas va de la mano de la actual diputada y amiga personal de Milei, Lilia Lemoine, a quien el presidente pone como ejemplo del debate que espera que den en campaña sus candidatos.

Schiaretti, de ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial, a diputado

schiaretti.png

El ex gobernador de Córdoba y excandidato a presidente Juan Schiaretti -que compitió con Milei en las elecciones presidenciales de 2023- terminó consagrándose como el primer candidato a diputado nacional del nuevo espacio conformado por 5 gobernadores del peronismo no K y el PRO, que buscan conformar un espacio nuevo que intentará romper la grieta que generará la campaña de polarización extrema entre el kirchnerismo y LLA.

Frente a esa decisión, la mesa chica de Milei decidió encabezar la lista para diputados nacionales en Córdoba con un outsider: el empresario Gonzalo Roca.

A pesar de que era casi un número puesto, el actual jefe del bloque de diputados de LLA, y líder del partido en la provincia mediterránea, Gabriel Bornoroni se corrió de la candidatura. “Somos gente común dando la batalla contra la casta”, señaló el armador de Karina Milei en Córdoba en la red X sobre el filo del cierre de listas que vencía este domingo a la medianoche.

Bornoroni defendió la decisión de no ir en alianza con el PRO ni la UCR local, luego de que el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, anunciara que no aceptaba el ofrecimiento de ir tercero en la lista de LLA porque no va con las imposiciones impuestas por Karina Milei.

“Por primera vez Córdoba tendrá la oportunidad de votar una lista 100% liberal, que represente las ideas y convicciones del Presidente Milei y le dé la batalla al kirchnerismo y a sus aliados de buenos modales”, dijo Bornoroni que culminará sus dos años que le quedan de mandato en la Cámara Baja y no descarta postularse a gobernador en 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BornoroniG/status/1957181367403327654&partner=&hide_thread=false

Luis Petri, la otra sorpresa de La Libertad Avanza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1957116213751890151&partner=&hide_thread=false

Otra de las sorpresas que dio Javier Milei fue la candidatura a primer diputado nacional por Mendoza del ministro de Defensa, Luis Petri, que a pesar de que era uno de los miembros del gabinete nacional mencionados dentro de los cambios que evaluaba Milei para relanzar el Gabinete después de las elecciones de octubre, nadie daba por seguro el salto al Congreso hasta último momento.

Petri, de procedencia radical, firmó este sábado su afiliación al partido de Javier y Karina Milei y se perfila de esta manera, en el marco de la alianza del gobierno con el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, como posible candidato a gobernador en esa provincia por LLA en 2027.

No fue el caso de la candidatura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las más mencionadas y confirmada de antemano para liderar la lista de senadores nacionales de LLA en CABA como paso previo a una candidatura en 2027 a jefa de Gobierno porteño. Decisión que también obligará a Milei a buscar reemplazantes en el Gabinete después del 10 de diciembre.

