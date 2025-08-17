El oficialismo y la oposición terminan de definir las listas de candidatos para las elecciones de octubre

Los candidatos pasaban a firmar uno a uno de la mano de la jefa de La Libertad Avanza y hermana del presidente, Karina Milei.

Los candidatos de LLA en la provincia de Buenos Aires

Este domingo cerca del mediodía confirmó su candidatura para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, el actual diputado José Luis Espert, mientras se esperaba la confirmación oficial del resto de los candidatos que lo secundarán en el distrito en el que Javier Milei dará la madre de todas las batallas contra el kirchnerismo.

Agradezco al Presidente @JMilei y a @KarinaMileiOk por confiar en mí para liderar la batalla en PBA. Con mucho compromiso y responsabilidad, candidatura firmada. ¡Ahora seguimos trabajando!

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS@LLibertadAvanza @LLAenPBA



— José Luis Espert (@jlespert) August 17, 2025

En las últimas 48 horas, los candidatos pasaron por las oficinas de Sebastián Pareja en Balvanera para firmar sus candidaturas bonaerenses. El presidente Milei pidió especialmente por el segundo lugar de la lista para la ex vedette y chica Playboy, Karen Reichardt, que hoy conduce un programa de perros en la TvP.

El titular del PRO bonaerense Cristian Ritondo lograba que Diego Santilli quedara en el tercer lugar y que Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi se ubiquen entre los primeros 15 entrables.

El presidente de LLA en la Provincia y principal armador territorial de Karina Milei en el conurbano, Sebastián Pareja, se quedaba a horas del cierre, en el quinto lugar.

Tras los vetos de Karina Milei los dos candidatos propuestos por Patricia Bullrich en la lista bonaerense -Pablo Walter y Gerardo Milman quedaron afuera de la lista de LLA-, la ministra de Seguridad logró imponer al titular del INCAA, Carlos Pirovano.

Los candidatos del kirchnerismo en el territorio bonaerense

El kirchnerismo cerró la lista en provincia de Buenos Aires por adelantado, el sábado a la tarde, con el sello de unidad, y la lapicera de Cristina Kirchner privilegiando candidatos de La Cámpora y de Juan Grabois y del sindicalismo kirchnerista, por sobre los del massismo y del gobernador Axel Kicillof.

jorge-taiana-20210809-1215525.webp

Los intendentes del PJ bonaerense no lograron ninguna representación en la lista de diputados nacionales.

Qué pasa con el radicalismo y el frente Provincias Unidas

El radicalismo y el frente Provincias Unidas discutían sobre el cierre del plazo, los nombres para encabezar listas con los liderazgos del exministro del interior, Florencio Randazzo y el diputado Facundo Manes.

Randazzo.jpeg "Tienen una vara diferente para analizar las cosas", dijo Florencio Randazzo sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Elisa Carrió no se suma a ninguna alianza y presenta listas con su propio partido: la CC

Foto familia — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 17, 2025

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, confirmó este domingo que su espacio, la Coalición Cívica, no se presentará en las elecciones legislativas en alianza con ningún otro partido: "Como tantas otras veces en la historia, nos toca estar solos", dijo en un video que compartió en redes.

"Entre los que se robaron la nación y los que quieren destruirla, no hay lugar para los valores, para la conciencia, y nosotros tomamos una decisión que es mantener con estoicismo esos valores, porque la victoria es sostenernos en las creencias", expresó Carrió.

Milei se metió en el armado de listas y hará su presentación con un acto el martes 19 en Junín

El presidente seguía de cerca las alternativas de sus candidatos desde un encuentro con granaderos este domingo, en la Casa Rosada, en un acto homenaje al fallecimiento del General San Martin.

Desde allí, Milei se mostró con otro de sus primeros candidatos para las elecciones de octubre, el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, a través de una alianza de los libertarios con el gobernador radical, Alfredo Cornejo.

Con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente de los argentinos @JMilei en Casa Rosada a minutos de compartir un almuerzo con el querido Regimiento de Granaderos a Caballo, en un nuevo aniversario de la partida de nuestro padre de la patria, el General José de San… — Luis Petri (@luispetri) August 17, 2025

El martes 19 de agosto el Presidente encabezará su segundo acto de campaña en territorio bonaerense, para presentar esta vez a sus candidatos a diputados nacionales en Junín, un distrito donde el intendente del PRO quedó afuera de la alianza oficialista.

La Libertad Avanza en todo el país. Los esperamos este martes 19 de agosto en Junín para la presentación de candidatos nacionales.

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!!!



— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 16, 2025

Los principales partidos del oficialismo y la oposición, también terminaban de definir las candidaturas en otros distritos centrales como Santa Fe y Córdoba.

Debate hasta el final en el cierre de listas en córdoba

En Córdoba, donde LLA deberá competir con la lista del peronismo anti K comandado por el exgobernador Juan Schiaretti y el actual, Martín Llaryora, de la mano de la alianza Provincias Unidas, el actual jefe del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni, sonaba en punta para encabezar la lista de diputados nacionales de Milei, como forma de posicionarlo como el futuro candidato a gobernador libertario en 2027.

Desde la oposición loca, la diputada cordobesa Natalia de la Sota buscará la reelección con su propio partido en las legislativas de octubre.

Las listas de candidatos en Santa Fe

Lo mismo pasaba en Santa Fe, donde LLA tampoco logró alianza con el radicalismo que lleva sus candidatos en la alianza Provincias Unidas, como alternativa de tercera vía a la polarización entre mileismo y kirchnerismo.

Aunque faltaba oficializar la lista, en Santa Fe, la principal candidata de Karina Milei era la actual diputada Romina Diez, aunque restaba definir oficialmente la lista.

Corrientes: la candidata de LLA será Virginia Gallardo

En Corrientes, la modelo y alumna de Javier Milei, Virginia Gallardo, será cabeza de lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia.

Entre Ríos: La Libertad Avanza acordó con Frigerio lista conjunta con el PRO

rogelio-frigeriojpg.webp

La Libertad Avanza oficializó un acuerdo político con Rogelio Frigerio, actual gobernador de Entre Ríos, para definir una lista conjunta de candidatos a legisladores nacionales distribuida 50% de los lugres para cada partido.

Según informaron fuentes partidarias a A24.com, la alianza presentará una nómina común que será integrada en partes iguales por representantes de La Libertad Avanza y referentes de Juntos por Entre Ríos.

Los candidatos para la lista de Senadores será encabezada por el libertario Joaquín Benegas Lynch (LLA) y en segundo lugar la libertaria Romina Almeida (LLA).

Para diputados nacionales la lista la encabeza también un candidato puro de Milei, Andrés Laumann (LLA), y lo siguen en la nómina en segundo lugar Alicia Fregonese (Juntos por Entre Ríos - PRO), tercero Darío Schneider (Juntos por Entre Ríos - UCR), cuarta Marina Petroff (Juntos por Entre Ríos - UCR).

Noticia en desarrollo...