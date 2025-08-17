Camila Homs lució su pancita de embarazada desde la Patagonia

Hace dos semanas, Camila Homs y el futbolista José “Principito” Sosa confirmaron que están esperando su primera hija juntos. La pareja lleva dos años de relación y, aunque este será su primer bebé en común, ambos ya son padres por separado.
Camila Homs mostró su pancita de embarazada durante sus vacaciones en el sur argentino junto a sus hijos, Bautista y Francesca.
Camila es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su vínculo anterior con Rodrigo De Paul. Por su parte, Sosa tiene dos hijas, Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde. La familia ensamblada que están formando se muestra cada vez más consolidada y feliz.
En estos días, Homs se encuentra disfrutando de unas vacaciones en el sur argentino, donde cumplió uno de los sueños de sus hijos: conocer la nieve. La modelo compartió en sus redes sociales varias postales de Francesca y Bautista jugando entre paisajes nevados, haciendo muñecos y practicando deportes de invierno, en un entorno que mezcla diversión y naturaleza.
Además de los momentos familiares, Camila también se tomó tiempo para relajarse. Mostró imágenes del hotel donde se hospedó, destacando el spa y la piscina climatizada, donde aprovechó para descansar y mimarse un poco en medio de su embarazo.
En otra serie de fotos, posó junto a un lago, luciendo su pancita con un look deportivo. También compartió una selfie en la que se la ve con un vestido ajustado color chocolate, dejando ver con orgullo el crecimiento de su embarazo.
La modelo atraviesa esta etapa con mucha alegría y plenitud, combinando el disfrute de la maternidad con momentos de conexión familiar y bienestar personal.
Después de varios días de rumores y especulaciones, este domingo se confirmó lo que muchos sospechaban: Camila Homs está embarazada y espera un hijo junto al futbolista José “Principito” Sosa.
La noticia fue revelada en Infama (América TV), donde la periodista Karina Iavícoli dio la primicia en vivo: "Una hermosa noticia. Había rumores sobre este tema, finalmente se confirmó. Está embarazada Cami Homs y va a tener una nena junto al Principito Sosa. ¡Vamos Estudiantes!".
Además, la panelista contó que la pareja ya celebró el tradicional evento para anunciar el sexo del bebé: "Hicieron el gender reveal". Y sumó: "Hablé con Horacio Homs, el papá de Camila, para felicitarlo y ahí finalmente me terminó de confirmar y están todos muy contentos en la familia".
Es importante recordar que Camila y José oficializaron su relación en octubre de 2023, cuando publicaron una foto juntos en sus cuentas de Instagram. Desde entonces, se los ha visto compartiendo momentos románticos, salidas con amigos y encuentros familiares que reflejan la solidez del vínculo.