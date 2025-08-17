Cierre de listas: los principales candidatos en PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe para las elecciones de octubre

Candidatos a Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
Fuerza Patria (kirchnerismo)
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano (hijo)
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzman
- Nicolás Trotta
La Libertad Avanza (LLA)
- José Luis Espert
- Karen Reichardt
- Diego Santilli
- Gladys Noemi Humenuk
- 5- Sebastian Pareja
- Johanna Sabrina Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuovo
- Sergio Daniel Figliuolo (Tronco)
- Maria Fernanda De Sensi
- Miguel Schmuckler
- Maria Luisa Gonzalez Estevarena
- Alvaro Garcia
- Andrea Vera
- Joaquin Ojeda
- Ana Tamagno
- Carlos Pirovano
- Martina Leon
Otros partidos o alianzas que faltaban cerrar en PBA
- Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda)
- Manuela Castañeira (Nuevo Más)
- Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer (Provincias Unidas)
Candidatos a senadores por CABA
Fuerza Patria:
- Mariano Recalde
- Ana Arias
La Libertad Avanza:
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
Otros partidos que competirán por un lugar en el Senado de la Ciudad
- Graciela Ocaña (Hagamos Futuro)
- Juan Martín Paleo (Potencia)
- Christian Castillo (Frente de Izquierda)
- Héctor Heberling (Nuevo Más)
Candidatos a Diputados por CABA
Fuerza Patria
- Itaí Hagman
- Kelly Olmos
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
La Libertad Avanza
- Alejandro Eduardo Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolás Mario Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando de Andreis
- Antonela Giampieri
Otras listas para diputados en CABA
- Myriam Bregman (Frente de Izquierda)
- Hernán Reyes (Hagamos Futuro)
- Ricardo López Murphy (Potencia)
- Federico Winokur (Nuevo Más)
Listas de Diputados en Córdoba
Provincias Unidas:
Provincias Unidas:
- Juan Schiaretti
- Carolina Basualdo
- Miguel Siciliano
- Laura Jure
- Ignacio García Aresca
- Verónica Navarro
- Juan Manuel Llamosas
- María Eugenia Romero
- Emiliano Paredes
La Libertad Avanza
- Gonzalo Roca
- Laura Soldano
- Marcos Patiño
- Laura Rodríguez Machado
- Enrique Lluch
- Nancy Evelin Barroso
- Jorge Esteban Silvestre Pisetta
- Romina Caggiano
- Guillermo Manuel Quiroga
Lista de candidatos a diputados en Santa Fe
La Libertad Avanza
- Agustin Pellegrini
- Yamile Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Ravera
- Germán Pugnaloni
- Ludmila Radolovich
- Matias Tomassi
- Silvia Nardin
- Fabricio Dellasanta