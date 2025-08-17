En vivo Radio La Red
Cierre de listas: los principales candidatos en PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe para las elecciones de octubre

El kirchnerismo en alianza con Fuerza Patria, Milei con LLA y el PRO, el frente de Provincias Unidas con varios gobernadores y radicales, la Coalición Cívica y partidos de izquierda, entre otros, presentaron sus candidatos de cara a las elecciones para renovar el Congreso nacional.

Los princpales partidos del país presentaron sus listas de dipuatdos y senadores nacionales de cara a las elecciones del 26 de octubre. Los principales nombres. Foto: Archivo.

Este domingo todos los partidos y alianzas presentaban sus listas de candidatos con los que van a competir en las elecciones del 26 de octubre para renovar un tercio de las bancas del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, los principales nombres que definirán el futuro Congreso.

Fuerza Patria anticipó el sábado las nóminas que competirán en la Ciudad de Buenos Aires con Mariano Recalde, al frente en la boleta de candidatos a senadores, y a Itai Hagman, para diputados. Para la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana fue el postulante de consenso.

Por otra parte, La Libertad Avanza en CABA también definió sus boletas con Patricia Bullrich como primera en la lista de senadores, y Alejandro Fargosi en la de diputados.

Mientras que José Luis Espert es el primero en la lista de candidatos a diputados por PBA; seguido de Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemi Humenuk y Sebastian Pareja.

Candidatos a Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

jorge-taiana-20210809-1215525.webp

Fuerza Patria (kirchnerismo)

  1. Jorge Taiana
  2. Jimena López
  3. Juan Grabois
  4. Vanesa Siley
  5. Sergio Palazzo
  6. Teresa García
  7. Horacio Pietragalla
  8. Agustina Propato
  9. Hugo Moyano (hijo)
  10. Fernanda Díaz
  11. Sebastián Galmarini
  12. Fernanda Miño
  13. Hugo Yasky
  14. Marina Salzman
  15. Nicolás Trotta

La Libertad Avanza (LLA)

José Luis espert, el elegido de Javier Milei par encabezar la lista de dipuatdos nacionales de LLA en la provincia de Buenos Aires. Foto LLA.jpeg
  1. José Luis Espert
  2. Karen Reichardt
  3. Diego Santilli
  4. Gladys Noemi Humenuk
  5. 5- Sebastian Pareja
  6. Johanna Sabrina Longo
  7. Alejandro Carrancio
  8. Miriam Niveyro
  9. Alejandro Finocchiaro
  10. Giselle Castelnuovo
  11. Sergio Daniel Figliuolo (Tronco)
  12. Maria Fernanda De Sensi
  13. Miguel Schmuckler
  14. Maria Luisa Gonzalez Estevarena
  15. Alvaro Garcia
  16. Andrea Vera
  17. Joaquin Ojeda
  18. Ana Tamagno
  19. Carlos Pirovano
  20. Martina Leon

Otros partidos o alianzas que faltaban cerrar en PBA

Nicolas-Del-Caño.jpeg
  • Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda)
  • Manuela Castañeira (Nuevo Más)
  • Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer (Provincias Unidas)

Candidatos a senadores por CABA

Mariano Recalde, senador. (Foto: Twitter @marianorecalde)

Fuerza Patria:

  1. Mariano Recalde
  2. Ana Arias

La Libertad Avanza:

BULLRICH PATRICIA .jpg
  1. Patricia Bullrich
  2. Agustín Monteverde

Otros partidos que competirán por un lugar en el Senado de la Ciudad

graciela-ocaña-gasoducto-nestor-kirchner.jpg
  • Graciela Ocaña (Hagamos Futuro)
  • Juan Martín Paleo (Potencia)
  • Christian Castillo (Frente de Izquierda)
  • Héctor Heberling (Nuevo Más)

Candidatos a Diputados por CABA

Fuerza Patria

Itai-Hagman-FM-la-patriada.jpg
  1. Itaí Hagman
  2. Kelly Olmos
  3. Santiago Roberto
  4. Lucía Cámpora

La Libertad Avanza

Fargosi hor
  1. Alejandro Eduardo Fargosi
  2. Patricia Holzman
  3. Nicolás Mario Emma
  4. Sabrina Ajmechet
  5. Fernando de Andreis
  6. Antonela Giampieri

Otras listas para diputados en CABA

Myriam Bregman NA.jpg
  • Myriam Bregman (Frente de Izquierda)
  • Hernán Reyes (Hagamos Futuro)
  • Ricardo López Murphy (Potencia)
  • Federico Winokur (Nuevo Más)

Listas de Diputados en Córdoba

Juan Schiaretti relanzó su campaña
Juan Schiaretti relanzó su campaña. (Foto: archivo)

Provincias Unidas:

  1. Juan Schiaretti
  2. Carolina Basualdo
  3. Miguel Siciliano
  4. Laura Jure
  5. Ignacio García Aresca
  6. Verónica Navarro
  7. Juan Manuel Llamosas
  8. María Eugenia Romero
  9. Emiliano Paredes

La Libertad Avanza

  1. Gonzalo Roca
  2. Laura Soldano
  3. Marcos Patiño
  4. Laura Rodríguez Machado
  5. Enrique Lluch
  6. Nancy Evelin Barroso
  7. Jorge Esteban Silvestre Pisetta
  8. Romina Caggiano
  9. Guillermo Manuel Quiroga

Lista de candidatos a diputados en Santa Fe

La Libertad Avanza

  1. Agustin Pellegrini
  2. Yamile Tomassoni
  3. Juan Pablo Montenegro
  4. Valentina Ravera
  5. Germán Pugnaloni
  6. Ludmila Radolovich
  7. Matias Tomassi
  8. Silvia Nardin
  9. Fabricio Dellasanta
