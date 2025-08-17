Los dos gobernadores que encabezan sus listas de candidatos para enfrentar a Milei y a LLA

En las elecciones del 26 de octubre, Santiago del Estero no sólo elegirá a sus representantes para el Congreso Nacional, sino que también votará para los cargos de gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales y autoridades en 140 municipios y comisiones municipales.

Para las elecciones a Gobernador, Zamora apuesta a su jefe de gabinete, Elías Suárez, mientras que La Libertad Avanza lleva a Ítalo Cioccolani para la sucesión provincial y Alejandro Parnás es el tercer candidato por Despierta Santiago.

La Libertad Avanza oficializó a Ítalo Cioccolani, actual titular de la ANSES en la provincia, algo cada vez más común entre las candidaturas libertarias. La fórmula aún no está completa, pero se prevé que el presidente partidario, Tomás Figueroa, compita por una banca en el Senado.

Los candidatos para el Senado por Santiago son: Tomás Figueroa (La Libertad Avanza) Emilio Neder (Fuerza Patria) Gerardo Zamora (Fte Cívico por Santiago) Alejandro Parnás (Despierta Santiago).

El espacio de LLA se confirmó que Laura Godoy para encabezar la lista a diputados, buscando fortalecer la presencia libertaria santiagueña en el Congreso y respaldar al gobierno de Javier Milei.

Santiago del Estero es una provincia particular en el mapa libertario, no sólo porque es uno de los pocos distritos en los que Milei no ganó ninguna elección, sino porque, además, el gobernador controla todas las bancas que representan al distrito en el Congreso. Son siete en Diputados y tres en el Senado.

En septiembre de 2023, Cioccolani era el segundo en la lista libertaria que encabezaba Norma Beatriz Luna. Habían sacado el 27% de los votos en las PASO y se esperanzaban con llegar al Congreso, pero una interna feroz que incluyó acusaciones cruzadas y altisonantes denuncias públicas los dejó afuera de la elección general. Milei fue con boleta corta.

El frente Despierta Santiago, integrado por el radicalismo no zamorista, el PRO y el Movimiento Viable, lanzó hace ya tiempo al diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador. Desde este espacio critican a La Libertad Avanza por rechazar un frente común.

Osvaldo Jaldo encabeza la lista del peronismo para enfrentar a los candidatos de Milei en Tucumán

con-los-conductores-del-pj-local-chahla-junto-jaldo-manzur-foto-comunicacion-publica-978088-131351.jpeg

A pesar de haber apoyado todos los proyectos del gobierno en el Congreso, como la Ley Bases y los vetos de Milei, Jaldo endureció su estrategia en las últimas semanas a partir de un enfrentamiento con el gobierno nacional por los fondos de coparticipación y ante la decisión de la Casa Rosada de llevar candidatos puros de LLA para enfrentar el poder territorial del peronismo, el gobernador decidió encabezar sus propias listas.

El peronismo tucumano no sólo garantizó la unidad para las elecciones del 26 de octubre, sino que también diseñó una lista con marcado peso político: el gobernador Jaldo; el vicegobernador, Miguel Acevedo y el senador Juan Manzur serán parte de la nómina de candidatos de Tucumán Primero, el sello del PJ en la provincia.

La Libertad Avanza finalmente no llevó al vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán que prefirió quedarse en la Casa Rosada junto a Guillermo Francos hasta el turno de las elecciones a gobernador en 2027.

Federico Pelli, un licenciado en Administración de 40 años, egresado del Colegio Militar de la Nación y especialista en seguridad, fue el elegido por La Libertad Avanza de Milei, para liderar la boleta de diputados nacionales del frente conformado junto al PRO en Tucumán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1956466854567825509&partner=&hide_thread=false Un equipo de lujo para representar en Tucumán las ideas del Presidente @JMilei.

Lo mejor está por venir.

VLLC! https://t.co/JN7PVjFY0v — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) August 15, 2025

La lista de LLA en Tucumán se completa con la vicepresidenta del partido local, Soledad Molinuevo. Abogada y hermanadel intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo, uno de los principales socios del diputado radical Roberto Sánchez, que encabezará la boleta de Unidos por Tucumán para intentar seguir en el Congreso.