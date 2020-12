¿Cómo fue la histórica sesión de la legalización del aborto minuto a minuto?

El Senado debate el aborto legal

El Senado comenzó pocos minutos después de las 16 a discutir el proyecto de legalización del aborto, en una sesión especial que se extenderá hasta la madrugada de mañana, según surge del listado de 59 legisladores que se anotaron para hablar en el recinto, por lo que se espera una jornada de casi 13 horas.

El debate fue habilitado por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ante la presencia de 67 senadores, la mayoría conectados de manera remota, a las 16.08 y con la entonación del Himno Nacional argentino.

La votación estimada será a las 4 am, siempre y cuando cada uno de los 59 senadores respeten su tiempo y no se presente ningún tipo de inconveniente.

Ultimo discurso y se vota: Habla José Mayans, peronista en contra de la legalización con citas a Perón confrontando con el discurso anterior de @anabelfsagasti. "Lo que hagamos violentamente no será constructivo para la patria". — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

"Los tratados internacionales son leyes supremas de la Argentina y tienen jerarquía constitucional. La ley de Diputados es de jerarquía menor", justifica Mayans. Pide reformar la Constitución para aprobar la legalización. — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

@anabelfsagasti: "Gracias al debate nos enteramos que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden decir". — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

Cristina, en el centro del debate pic.twitter.com/6jCLjyAuZf — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

Naidenoff: "Mi provincia (Formosa) es la de más tasa de embarazos de niñas. A pesar de eso, todos los legisladores nacionales votaron en contra de la ley" — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

"Una mujer fallece cada diez días por abortos inseguros", dice @GugaLusto. Obviamente vota a favor — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

"Hay mujeres que deciden no ser madres contra viento y marea. Y ahí tiene que intervenir el Estado", dice @ElOsoLeavy. Es 🟢 ahora, parece... — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

Ojo con este: "No cambié mi posición pero en los dos últimos años no hicimos absolutamente nada", dice @guillermosnopek. En 2018 había votado en contra. Ahora pide una consulta popular. Lo contábamos como 🔵. ¿Será? — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

"No es un debate cómodo. Los abortos no deberían existir, pero existen. Falló la estrategia punitiva. Fracasó". @LucilaCrexell vota a favor y el aborto #EsLey pic.twitter.com/AYpP16mUFG — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

"Estamos tratando fundamentalmente una ley que habla de la salud de las jóvenes y los derechos humanos", dice la @Senadora_Olalla, una de las "indecisas". Con ese inicio, todo indica que es 🟢. Se allana el camino para la ley. @A24COM — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

💻"Debemos diseñar políticas públicas que permitan cuidar la vida del bebé por nacer y de su mamá. Las políticas públicas pasan por la educación, el cuidado de la madre embarazada vulnerable, la desburocratización de los sistemas de adopción", advierte @claudiojpoggi — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 30, 2020

⚠️Empieza la hora clave en #AbortoLegal. En instantes hablan Olalla y Crexell, los votos clave. @A24COM — Pablo Winokur (@pablowino) December 30, 2020

"Hay que poblar la Argentina. Es algo que me preocupa porque se deja a un costado", sigue Rodas. — Pablo Winokur (@pablowino) December 29, 2020

🟢"La clandestinidad no ayudó a impedir que siga habiendo abortos. Ocultar no ayuda a eliminar el flagelo", dice @laurmachado que votó a favor en 2018 y repite en 2020 — Pablo Winokur (@pablowino) December 29, 2020

"Voy a votar en contra. No es una prioridad de salud pública", cerró @mauricloss — Pablo Winokur (@pablowino) December 29, 2020

"Esta ley no viene a fomentar el aborto sino a generar una reparación histórica y sacarnos de la clandestinidad" @eugecatalfamo 🟢 — Pablo Winokur (@pablowino) December 29, 2020

"Estamos ante los derechos de la mujer, su derecho de decidir. No puede ser un derecho de 2° orden". Así habla @SchiavoniH. (JxC - Misiones) "Al igual que en 2018 anticipo mi voto favorable al proyecto".



Era uno de los que había sido presionado por una parte del partido — Pablo Winokur (@pablowino) December 29, 2020

El cambio que propone el oficialismo es eliminar (via decreto) la palabra "integral" en la autorización para abortar después de la semana 14 cuando corra riesgo la vida de la madre.



Era un pedido del senador @Weretilneck. Con este cambio el proyecto verde garantiza un voto más. — Pablo Winokur (@pablowino) December 29, 2020

La sesión tendrá dos ausentes: el tucumano José Alperovich, en uso de licencia extraordinaria hasta el 1 de enero por una denuncia por presunto abuso sexual contra una familiar, y del ex presidente Carlos Menem, quien se encuentra internado y en coma inducido, pese a haber experimentado una leve mejoría. Cabe destacar que ambos son los opositores más vehementes al proyecto.

Con estas dos ausencias y sumado al voto a favor del proyecto verde que recientemente garantizó el senador rionegrino Alberto Weretilneck, a partir del cambio que propuso el oficialismo de eliminar (por decreto) la palabra "integral" en la autorización para abortar después de la semana 14 cuando corra riesgo la vida de la madre, el aborto legal saldría "con mayoría calificada (37 votos) y diferencia superior a los 5 votos", aseguró Winokur.

Pese a esto el computo que hice esta madrugada se mantiene igual con el IVE apuntando a los 37 votos a favor. — Pablo Winokur (@pablowino) December 29, 2020

Mario Fiad (UCR-Jujuy) fue el primer senador en expresarse hoy en el debate de la cámara alta en contra del proyecto de legalización del aborto, con el argumento de que no es el momento para tratar la iniciativa.

Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado, habló después de la senadora del Frente de Todos Norma Durango, quien en el primer discurso del día advirtió que "si el aborto sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres".

💻“La alternativa es aborto legal o aborto clandestino. Estamos debatiendo la posibilidad de generar herramientas normativas e institucionales para que las mujeres y personas gestantes puedan decidir una maternidad voluntaria y deseada”, sostiene @Norma_Durango — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 29, 2020

Por su parte, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, dijo: "no podemos pensar que si nosotros no sacamos la ley no va a haber más abortos, van a seguir existiendo para un sector social con garantías y para otro con un serio riesgo de vida. Lo que estamos haciendo es poniendo igualdad social entre mujeres”

La senadora por Catamarca del Frente de Todos, Inés Blas, hizo hincapié en los mecanismos de prevención para evitar el aborto, al cual se refirió como una tragedia. "Como sociedad debemos vencer las barreras que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se enfrentan al ver negada la posibilidad de acceder a una educación sexual y reproductiva integral que los oriente", advirtió.