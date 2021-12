Senado: quién es José María Torello, el reemplazante de Esteban Bullrich

Torello, hermano del diputado Pablo Torello, fue compañero de Macri en el Colegio Cardenal Newman. También es uno de los apoderados del PRO, junto a Clodomiro Risau y Santiago Alberdi, y representó al Estado nacional en el directorio de Techint.

En abril de este año, la Sala III de ese tribunal declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las defensas del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y sus ex asesores Fabián Rodríguez Simón y José María Torello, contra las decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirmaron las medidas dispuestas por la jueza María Servini, en el marco de la investigación por supuestas presiones gubernamentales contra el Grupo Indalo, por entonces propiedad de Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Esteban Bullrich y una emotiva despedida del Senado

Esteban Bullrich, senador de Juntos por el Cambio que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica hace ocho meses, renunció a su banca en la Cámara Alta. Al inicio de la sesión ordinaria, el senador anunció su decisión ante sus pares con un emotivo discurso que fue leído gracias a un instrumento tecnológico.

“Gracias por darme la palabra. Hace 20 años que entré a la política. El interés público debe estar por encima de los personales. Hay que aceptar la realidad. Con todo el dolor del mundo y sin tener alternativa quiero presentar mi renuncia”, comenzó.

Más adelante, dijo: "Abandono los honores, pero no la lucha que es mi sostén. Me voy a compartir con mi familia y en la lucha con la ELA. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño. Agradezco a mis hijos son la felicidad de mi vida, a mi esposa que cumplimos 20 años, a mi equipo por cubrir mis debilidades y errores. Ningún legislador podría haber logrado acompañamiento mejor, a mi bloque por la contención en los últimos meses. Lamento dejarlos en lo que viene, espero seguir aportando desde otro lugar”.