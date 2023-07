Sergio Berni, de cara a las elecciones 2023: "Si gana Patricia Bullrich, que dios nos ayude"

Embed

Sin embargo, se distanció de las ideas la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, al decir: “Si gana Bullrich, que Dios nos ayude”.

“Patricia Bullrich va a quedar en la historia como la ministra que le sacó el 13% -de los sueldos- a los jubilados”, mencionó tras recordar el rol que ejerció como ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando De la Rúa en 2001.

De esta manera, Berni adelantó que un gobierno presidido por la también exministra de Seguridad podría ser un fracaso al recordar que “su primera medida de gobierno fue decir: ‘Voy a firmar el protocolo antipiquete y se acabaron los piquetes a partir de hoy’, y lo que pasó es que tuvo el peor año de piquetes”.

Y agregó: "Yo creo que Bullrich ideológicamente está cerca de mí. El problema de los argentinos es que tenemos memoria corta, olvidamos que Bullrich ocupó el dream team de los tres peores presidentes: Menem, De la Rúa y Macri”.

Sergio Berni en contra de Alberto Fernández y a favor de Sergio Massa

Consultado por Esteban Trebuq sobre si fue un error tratar de tío borracho al presidente Alberto Fernández, Sergio Berni respondió: "No para nada, yo siempre digo lo que pienso. No me arrepiento, para nada. No tengo nada que hablar con él. No creo que lo recuerde con mucha trascendencia".

En ese sentido, el ministro de seguridad pronosticó: “Para adelante veo un momento complicado en la Argentina porque no estamos en una situación cómoda”.

“Tenemos un candidato que es el ministro de Economía que tiene la capacidad de moverse en un mundo que cada vez está más complicado y, por lo menos, establecer una economía que parecía que no tenía piso”, afirmó.

En este mismo sentido, se sinceró al opinar que “la cruel verdad es que duele ver una Argentina que todavía no ha sabido convertir los recursos en riquezas”.

Sin embargo, depositó toda su confianza en el precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, en el caso de que sea electo presidente. “Estoy totalmente convencido de que lo va a revertir”, aseguró.

Embed

Y sobre su posible candidatura recordó: “Quería ser candidato a Presidente pero me parece que había una necesidad de buscar un candidato de consenso, ese fue Sergio Massa”, admitió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien encabezará la lista de senadores provinciales por la Segunda sección electoral del distrito en representación de la zona norte.