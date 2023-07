Sergio Massa armó un "coro de voces" para mostrar unidad y obligar a Juntos a definirse sobre el ajuste

“Se hará una nueva coralidad de voces, una campaña descentralizada de la figura de Sergio Massa, donde también hablen muchos voceros como Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Agustín Rossi, además de Sergio, que le den unidad y sustento al discurso”, señalaron a A24.com en el núcleo duro del massismo. El blanco será Juntos por el Cambio.

Otro destinatario secundario de esas críticas es el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Pero Massa y el gobierno de Alberto Fernández presumen que el economista libertario cayó en las encuestas por las denuncias de compraventa de votos y de alianzas con Massa y que el contrincante real de las elecciones será Juntos por el Cambio.

massa automotriz.jpg Massa buscará confrontar con Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri (Foto: archivo).

Quién pagará el futuro ajuste y por dónde pasará

“El ajuste es inevitable y Massa lo sabe. El asunto es por dónde pasará, quien lo pagará y la magnitud de ese ajuste y el Gobierno buscará que Juntos se defina en eso. Eso será lo que se instalará”, señalaron a A24.com fuentes de la Casa Rosada al interpretar la nueva ofensiva oficialista.

Massa cerró filas con la vicepresidenta Cristina Kirchner y buscó asociarse a su figura para evitar que los votos K puros se trasladen al precandidato alternativo de Unión por la Patria, Juan Grabois. “Grabois no es el rival de Massa, sino Juntos”, aclaran en el massismo.

Sin embargo, cualquiera sea la cantidad de votos de Grabois, puede dañar la meta de Massa de ser el candidato más votado en forma individual entre todos los candidatos presidenciales en las PASO del 13 de agosto. Massa presume que Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se dividirán votos y que él sacará más sufragios en forma individual, aunque los otros se sumen en las generales del 22 de octubre y adicionen algunos de otras fuerzas.

En esa estrategia de radicalización para contener al votante kirchnerista, Massa eligió polarizar contra Macri y contra Patricia Bullrich, a los que acusó de planificar un “ajuste con represión” si llegan al poder.

La campaña del miedo comenzó por Formosa y Buenos Aires

La campaña del miedo comenzó a fondo durante el fin de semana, cuando los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Formosa, Gildo Insfrán, pronosticaron “sangre y asesinatos” si gana Juntos, porque suponen que las masas de militantes del peronismo saldrían a la calle y serían reprimidas.

“El ajuste real es la inflación que nos quita todos los días la plata del bolsillo y la peor represión es no poder hacer lo que quiere uno por el cepo”, dijo a A24.com la candidata a diputada Diana Mondino, de la Libertad Avanza.

“Si alguien comete delitos por no dejar gobernar al futuro gobierno será reprimido por la ley y el Código Penal. Se puede hacer un programa de ajuste con gobernabilidad y paz social. Patricia Bullrich será muy firme. No vamos a dejar que nos corran”, dijo el diputado bullrichista Alejandro Finocchiaro.

El coro de voces liderado por Cristina Kirchner

La estrategia de “coralidad de voces” de Massa y Gutiérrez-Rubí que denuncian el ajuste en el horizonte tiene como protagonista a Cristina Kirchner. “Massa y Cristina se pusieron de acuerdo, porque el ajuste es inevitable, el tema es cuánto, dónde y quien paga el ajuste, obviamente van a buscar diferenciarse”, señaló un ministro de Alberto Fernández.

“Unos serán más virulentos contra Macri, como Cristina Kirchner, y Massa contra la oposición en general: vamos a ajustar, pero dónde y quién paga”, señalaron las fuentes. El ministro de Economía, por caso, dijo que Patricia Bullrich quiere “ajuste con represión” y le enrostró su pasado político: "¿Cuál es, la de Montoneros, la que estuvo con Menem?".

Patricia Bullrich le respondió en la red Twitter: "En vez de perder el tiempo criticándome, ¿por qué no trata de resolver la inflación de 120 % anual,y sus consecuencias, que padecemos todos los argentinos?". Y agregó: "Siendo ministro de Economía habla de lo que va a pasar en el futuro, siendo él hoy el responsable de una inflación del 120%".

"El peor ajuste es el 120% de inflación. ¿Qué va a prometer como presidente? ¿620% de inflación?", atacó Bullrich. Luego del índice de 7,8% de inflación de mayo del Indec, las proyecciones privadas para junio se acercan al 8%.

Cristina Macri nueva.jpg Cristina Kirchner, como sucedió este lunes, saldrá a confrontar con Macri en duros términos (Foto: archivo).

Massa se asoció a Cristina Kirchner en el gasoducto de la discordia

En pleno ataque a Macri y a Bullrich, Massa elogió a Cristina Kirchner y dijo que construyó una “relación de mucho respeto mutuo”. Hoy, Massa es Cristina y Máximo Kirchner. La figura de Massa está descentralizada y este domingo en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló se vio claramente. Cristina y Massa se repartieron elogios y al día siguiente polarizaron la pelea contra Macri y Bullrich.

El gasoducto de la discordia sirvió para desencadenar una pelea por Twitter de oficialistas y opositores. No fue terminado en un 100%, pero el primer tramo inaugurado permitirá transportar 11 millones de m3 de gas por día. Cuando esté terminado con turbinas compresoras en cada punta podrá transportar 20 millones de m3 de gas diarios. Luego deberá licitarse un segundo tramo entre Salliqueló y San Gerónimo de Santa Fe, pero seguramente será en el gobierno próximo.

De todos modos, el tramo terminado el 9 de julio había sido programado por Macri en 2019 y luego revocado por Alberto Fernández y demorado 26 meses en licitar. Al asumir Massa en Economía, puso gran velocidad para terminarlo.

De eso se tomó la oposición para criticarlo y señalar que esa demora provocó un gasto extra de 4000/5000 millones de dólares por la importación de gas natural licuado que se podría haber ahorrado en estos años. Massa señaló que en 2023 se ahorrarán 2000 millones y en 2024 unos 4000 millones en importaciones de gas. El vaso medio lleno y medio vacío.

Discusión por Twitter entre Cristina, Macri, Malena y Apud

El gasoducto sembró discordia extrema entre Macri y el kirchnerismo. Comenzó en el mismo Día de la Patria, cuando Macri criticó por Twitter la inauguracion. “El Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”, escribió. “En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar”, señaló.

“En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora”, señaló el ex presidente. Macri acompañó su tuit con un gráfico que mostraba una curva descendente en la produccion de gas entre 2003 y 2015 y una tendencia ascendente hasta 2019.

La primera en reaccionar fue Malena Galmarini, presidenta de Aysa y precandidata a intendenta de Tigre y esposa de Massa: “¿Nos querés decir que tardaste 4 años en preparar una licitación? Mauri, todas tus ‘obras’ eran obradores vandalizados, deudas de hasta un año con contratistas a quienes los hiciste volcar…! Y eso que tuviste 100.000M de dólares para hacer obras, eh!”, escribió. “Ah, no… fueron para “fugas”! Se la llevaron para los negocios de unos pocos. Mirá si la hubieses puesto para todos los argentinos…!!".

Cristina Kirchner se acordó de la mamá de Macri y este respondió

Cristina Kirchner se acordó de la madre de Macri. “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día. Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte. Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, dijo la vicepresidenta.

El exsecretario de Energía Emlio Apud, que asesora a Juntos, salió en defensa de Macri. “CFK intenta refutar con hechos anecdóticos la realidad expresada con datos por el presidente Macri sobre producción de gas. Lo único cierto es que con CFK la producción bajó 18% y con Cambiemos recuperó 15%. La política de energía de la vicepresidenta fue un fracaso”, dijo Apud. “Durante su gestión se importó gas por US$60.000 millones, se pagaron US$150.000 millones en subsidios y la calidad cayó a niveles históricos”, agregó el experto.

Macri le respondió a Cristina Kirchner. “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”, dijo.

Cristina Alberto Massa gaseoducto.jpeg La inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner fue el detonante del enfrentamiento entre el kirchnerismo y el macrismo (Foto: Presidencia).

"No se meta con mi madre, vicepresidenta", le replicó Macri a Cristina

“En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”, agregó Macri.

La vicepresidenta respondió con un tuit muy extenso. “Voy obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras”, señaló. “Todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012. ¿Pero que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor ingeniero!”, señaló Cristina Kirchner.

En rigor, cuando era ministro de Economía, el gobernador Axel Kicillof nacionalizó la empresa YPF en 2012 y dijo que "no le iba a costar un dólar" al Estado nacional, pero en 2014 terminó pagándole U$S5000 millones a la española Repsol por el 51% de las acciones y luego desplazó a Petersen Energía, que le hizo un juicio al Estado que terminó en manos del fondo Burford Capital y que le costaría al país entre 5000 y 8000 millones de dólares en unos años.