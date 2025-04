Sergio Massa llamó a la unidad del peronismo y pidió que "no haya vanidades ni caprichos"

Sobre las elecciones, el foco del conflicto entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, Massa remarcó: “Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento anterior o posterior. Hay un paso previo necesario: ¿hay o no vocación política de construir un proyecto colectivo? ¿Es en unidad o no?”.

“Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa de gobierno. La división es la garantía de éxito de Milei. La sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la capacidad de ceder para frenar a este gobierno”.

Embed

Massa dijo que la discusión electoral “nos aleja de la gente”

“La discusión electoral nos aleja de la sociedad”, remarcó Massa. “La gente espera otra cosa de nosotros, que es un rol propositivo pero firme, y en rechazo a las políticas de este Gobierno”, afirmó.

Por último, el líder del FR sentenció: “El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes”.

La provincia de Buenos Aires todavía no definió el calendario completo y de momento solo se conoce que el 13 de julio están convocadas las primarias, aunque el gobernador Axel Kicillof es partidario de que se suspendan.