El provocador gesto de Mauro Icardi y la China Suárez tras el cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

El gesto de Icardi no pasó desapercibido, sobre todo por la ausencia de posteos dedicados a su hija en el día de su cumpleaños, algo que en otros años solía hacer. Mientras que las redes de Wanda se llenaban de saludos y videos de la celebración, el futbolista optó por mostrar su momento íntimo con la China, sin hacer ninguna referencia al cumpleaños de la pequeña.

china suarez mauro icardi

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Maxi López que dejó sin palabras a Daniela Christiansson?

Yanina Latorre volvió a sacudir el avispero con una teoría que involucra a Wanda Nara y su exesposo Maxi López, quienes actualmente coinciden en la pantalla de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin pelos en la lengua, la panelista insinuó que entre ellos podría haber algo más que una relación cordial, lo que pondría incómoda —y bastante— a Daniela Christiansson, actual pareja de López, que está embarazada y reside en Suiza.

Durante su ciclo en El Observador, Latorre lanzó una conjetura que, según sus palabras, podría desatar un verdadero escándalo mediático. “A Luis Ventura puede darle show si se arma algo entre ellos. Porque ahí están buscando quilombo. Wanda que 'snobea' a Valu Cervantes porque trascendió que le encontró mensajes que le mandó a su marido”, soltó sin filtro.

“Se dijo mucho esto hace un tiempo largo, en el Mundial, que Wanda le habría escrito. Wanda no deja ningún agujerito sin llenar. Todos los casilleros. Es tremenda. Pero no lo digo de rápida, de atorranta. Es quilombera”, continuó, dejando en claro que no se trata de una crítica moral sino de una descripción de su personalidad.

Luego, sumó otro dato que alimenta la sospecha: “Ahora se hace la amiga íntima de Evangelina Anderson. Ayer jodían en la gala. Estaba Maxi López. Esto es grabado hace dos semanas”. Con ese comentario, dejó entrever que hay gestos que podrían tener otra lectura.

“Estamos viendo cosas, que si bien López está en Europa, estaba acá, y entre las dos se reían de Maxi López y lo cargaban porque le cuidó a los chicos. Wanda está en esa etapa de que con Maxi son dos ex espectaculares. Que para mí hay una tensión sexual”, disparó, sin vueltas.

Y para cerrar, dejó la frase más explosiva de toda la emisión: “Para mí, Maxi y Wanda terminan cog... si es que ya no están cog..., y nos engañaron a todos”.