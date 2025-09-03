Axel Kicillof llamó a usar la boleta de Fuerza Patria "como escudo y lanza" y elogió a Massa como "artífice" de la unidad peronista

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó a usar la boleta de Fuerza Patria "como escudo y como lanza para ir para adelante" y destacó a Sergio Massa por ser "de los más importantes artífices de la unidad" del peronismo.
En un acto en Tigre, el gobernador bonaerense instó a la militancia a “redoblar esfuerzos” en la recta final de la campaña y reivindicó a Sergio Massa como uno de los principales "artífices" de la unidad del peronismo.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó a usar la boleta de Fuerza Patria "como escudo y como lanza para ir para adelante" y destacó a Sergio Massa por ser "de los más importantes artífices de la unidad" del peronismo.
Así declaró el jefe provincial al encabezar un acto en la ciudad de Tigre que ofició como un nuevo cierre de campaña para Fuerza Patria. "Vamos en poquitos días a usar esta boleta como escudo y como lanza para ir para adelante", afirmó Kicillof.
Respecto a la interna del peronismo, puso en valor que "uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa" y enfatizó: "Podemos discutir, podemos diferir, podemos polemizar, podemos hablar del pasado, del presente pero si queremos tener un futuro lo que necesitamos es que la boleta sea una sola". "Nos lo pedía la gente y acá estamos", agregó en el acto donde estuvo acompañado por los candidatos del peronismo: Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Sebastián Galmarini y el candidato a concejal local Sebastián Rovira.
Al igual que ayer, el Frente Renovador que lidera Massa acompañó a Kicillof en la recta final de la campaña electoral pero no hubo presencia del cristinismo. Aunque sí estuvo presente la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, en una jornada donde tomó centralidad por confrontar al Gobierno libertario que eligió su distrito para el cierre de campaña.
Con un mensaje hacia la "militancia", Kicillof exhotó: "Quedan pocas horas, no es momento para descansar o para parar, es momento para redoblar esfuerzos" y alentó: "Hay que ir a tocar de nuevo esa puerta que nos cerraron, nos podés votar a los mamarrachos que están destruyendo el país".
"Es ahora cuando tenemos que demostrar que este país, que esta provincia se saca entre todos, se sacar con industria nacional y con unidad del campo popular. Eso es lo que vamos a decir a Javier Milei llenando las urnas de votos", exhortó.