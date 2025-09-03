Axel Kicillof llamó a usar la boleta de Fuerza Patria "como escudo y lanza" y elogió a Massa como "artífice" de la unidad peronista

Embed

Con un mensaje hacia la "militancia", Kicillof exhotó: "Quedan pocas horas, no es momento para descansar o para parar, es momento para redoblar esfuerzos" y alentó: "Hay que ir a tocar de nuevo esa puerta que nos cerraron, nos podés votar a los mamarrachos que están destruyendo el país".

"Es ahora cuando tenemos que demostrar que este país, que esta provincia se saca entre todos, se sacar con industria nacional y con unidad del campo popular. Eso es lo que vamos a decir a Javier Milei llenando las urnas de votos", exhortó.