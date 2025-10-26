"No habrá pérdidas por la ayuda a la Argentina", aseguró Scott Bessent por las elecciones de este domingo

Por eso, hubo dos medidas más: la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de divisas de nuestro país y la búsqueda de otra suma de 20.000 millones, como crédito, ese sí, para apuntalar el mercado cambiario. En esa alternativa hay grandes bancos norteamericanos como el JP Morgan, que acaba de realizar una reunión regional en Buenos Aires.

Pero sobre la intervención del Tesoro en el mercado cambiario, Bessent sí debe una explicación: de dónde salieron los dólares que ya volcó en varias ruedas cambiarias en nuestro país.

Bessent: "No habrá pérdidas por la ayuda a la Argentina"

Bessent defendió el swap de monedas con la Argentina y dijo que la administración de Donald Trump busca respaldar a un "amigo" latinoamericano clave. Bessent dijo que nuestro país puede ser el primero en recibir un apoyo tan importante, pero que podrían sumarse otros como Paraguay o ahora Bolivia, con el cambio radical de tendencia económica y política tras el triunfo de Paz.

Sobre el plan del "swap", marcó que "esto no es un rescate, se usa el Fondo de Estabilización de Cambios, que controlo en el Tesoro". En declaraciones a la cadena NBC, Bessent aseguró que la utilización de ese fondo “nunca ha registrado una pérdida, y no la habrá ahora”.

El secretario del Tesoro enmarcó este apoyo en la política global de Trump para que siga “poniendo a Estados Unidos primero”, como insistió en su campaña. "Estamos apoyando a un aliado de Estados Unidos", resumió, en alusión al gobierno de Javier Milei y agregó: "Queremos marcar la pauta en América Latina", enfatizó Bessent.

Dijo que la administración Trump no quería que Argentina sufriera el mismo destino que Venezuela, a la que describió como un "narcoestado fallido"."Creemos que es mucho mejor usar el poder económico estadounidense por adelantado para estabilizar un gobierno amigo y liderar el camino, porque tenemos muchos otros gobiernos en América Latina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, que quieren seguir", explicó entonces.

Y para terminar de graficar la importancia de este apoyo económico a la Argentina, dijo: “Prefiero extender una línea de intercambio que disparar a los barcos que transportan drogas, como tenemos que hacer, que salen de Venezuela”.