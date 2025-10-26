En vivo Radio La Red
"No habrá pérdidas por la ayuda a la Argentina", aseguró Scott Bessent por las elecciones de este domingo

El amplio apoyo del presidente Donald Trump al gobierno de Javier Milei le trajo muchas críticas en los Estados Unidos. Scott Bessent, secretario del Tesoro, volvió a referirse al "costo" de ese apoyo.

El apoyo a la Argentina

El apoyo a la Argentina, motivo de aclaraciones diarias en Estados Unidos para Scott Bessent. (foto: Gentileza DP)
Scott Bessent dio varios reportajes, en las últimas semanas, en los que tuvo que rechazar que el respaldo financiero le vaya a costar plata a los contribuyentes. Ya, tuvo que hacer una aclaración cuando los granjeros criticaron el apoyo a la Argentina que se vio beneficiada por los aranceles a China. China dejó de comprar granos a EE.UU. como represalia y los cambio por los...argentinos.

Luego tuvo que hacerlo nuevamente cuando el presidente Trump habló de cuadruplicar el compre de carne argentina para que baje el precio en el mercado de Estados Unidos. Ahora volvió a hacerlo: dice que no se tocará un solo dólar proveniente de los contribuyentes de su país, porque en realidad, la Argentina solo recibe un "apoyo" en segundo plano: el "swap".

Bessent explicó en varias notas que el swap es un dinero que está a disposición del país si llega a necesitarlo, pero que el objetivo es otro: llevar tranquilidad a los mercados, sin que se produzcan corridas o movimientos bruscos hacia arriba con el dólar.

Por eso, hubo dos medidas más: la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de divisas de nuestro país y la búsqueda de otra suma de 20.000 millones, como crédito, ese sí, para apuntalar el mercado cambiario. En esa alternativa hay grandes bancos norteamericanos como el JP Morgan, que acaba de realizar una reunión regional en Buenos Aires.

Pero sobre la intervención del Tesoro en el mercado cambiario, Bessent sí debe una explicación: de dónde salieron los dólares que ya volcó en varias ruedas cambiarias en nuestro país.

Bessent: "No habrá pérdidas por la ayuda a la Argentina"

Bessent defendió el swap de monedas con la Argentina y dijo que la administración de Donald Trump busca respaldar a un "amigo" latinoamericano clave. Bessent dijo que nuestro país puede ser el primero en recibir un apoyo tan importante, pero que podrían sumarse otros como Paraguay o ahora Bolivia, con el cambio radical de tendencia económica y política tras el triunfo de Paz.

Sobre el plan del "swap", marcó que "esto no es un rescate, se usa el Fondo de Estabilización de Cambios, que controlo en el Tesoro". En declaraciones a la cadena NBC, Bessent aseguró que la utilización de ese fondo “nunca ha registrado una pérdida, y no la habrá ahora”.

El secretario del Tesoro enmarcó este apoyo en la política global de Trump para que siga “poniendo a Estados Unidos primero”, como insistió en su campaña. "Estamos apoyando a un aliado de Estados Unidos", resumió, en alusión al gobierno de Javier Milei y agregó: "Queremos marcar la pauta en América Latina", enfatizó Bessent.

Dijo que la administración Trump no quería que Argentina sufriera el mismo destino que Venezuela, a la que describió como un "narcoestado fallido"."Creemos que es mucho mejor usar el poder económico estadounidense por adelantado para estabilizar un gobierno amigo y liderar el camino, porque tenemos muchos otros gobiernos en América Latina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, que quieren seguir", explicó entonces.

Y para terminar de graficar la importancia de este apoyo económico a la Argentina, dijo: “Prefiero extender una línea de intercambio que disparar a los barcos que transportan drogas, como tenemos que hacer, que salen de Venezuela”.

