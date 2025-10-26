Karen Reichardt no pudo votarse a sí misma: "Panick attack"

La exvedette y actriz, convertida en una de las figuras más polémicas de La Libertad Avanza (LLA), volvió a quedar en el centro de la escena por una insólita razón: el motivo es simple pero llamativo. No pudo votarse a sí misma porque está empadronada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no figura en los registros de la provincia donde se postula.