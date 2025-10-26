Karen Reichardt no pudo votarse a sí misma: "Panick attack"

La flamante candidata de Javier Milei a diputada por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, llegó a votar este domingo cerca del cierre de los comicios legislativos y confirmó lo que ya se sospechaba: no pudo votarse a sí misma.
La candidata a diputada de La Libertad Avanza vivió una insólita situación en la puerta de la escuela de Palermo en donde votó.
La flamante candidata de Javier Milei a diputada por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, llegó a votar este domingo cerca del cierre de los comicios legislativos y confirmó lo que ya se sospechaba: no pudo votarse a sí misma.
La exvedette y actriz, convertida en una de las figuras más polémicas de La Libertad Avanza (LLA), volvió a quedar en el centro de la escena por una insólita razón: el motivo es simple pero llamativo. No pudo votarse a sí misma porque está empadronada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no figura en los registros de la provincia donde se postula.
“Lo vivo relajada”, expresó la candidata —cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez— tras emitir su voto en una escuela del barrio porteño de Palermo. En diálogo con la prensa, explicó: “Yo resido en Pilar, pero me casé y tengo esta dirección desde hace 30 años. Voy y vengo de la Panamericana es fatal... me ha agarrado panick attack. No voy a hacer cambio de domicilio”.
Fiel a su estilo excéntrico, Reichardt llegó al lugar acompañada por su mascota y aseguró que no había seguido la cobertura electoral para evitar ponerse “nerviosa”. “Lo más importante es votar. Vino hasta la perrita a votar”, agregó entre risas.