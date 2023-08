Sergio Massa y Unión por la Patria admiten el "voto castigo" y llaman a "ampliar la alianza" para encarar el día después

Como había anticipado A24.com, en el búnker de UP no estuvieron el presidente Alberto Fernández -¿el padre de la derrota?, que se quedó recluido en Olivos- ni la vicepresidenta Cristina Kirchner, que prefirió quedarse en su provincia, Santa Cruz. Desde allí monitoreó los discursos, sobre todo de quienes se perfilan como sucesores. Axel Kicillof fue el único ganador que pudo celebrar esta la noche en el búnker de UP.