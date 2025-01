Sesiones extraordinarias: el PRO apoyará el proyecto del Gobierno de Ficha Limpia "sin ningún reparo"

Y señaló que el proyecto de reforma electoral que presentó el Ejecutivo implica también modificaciones en el "financiamiento, porcentaje de partidos politicos para su existencia y otros componentes ademaá del sistema de elección de candidatos".

Respecto a la idea del Gobierno para eliminar las PASO, señaló que desde su partido "hay parte que está con la suspensión, hay quienes piensan que es un gasto improductivo, otros diferencian las elecciones presidenciales de las legislativas".

"No vamos a especular", dijo Cristian Ritondo

Asimismo, el diputado señaló que desde el bloque "tenemos la intención de, como hicimos en 2024, ayudar al Gobierno para que las leyes salgan y no haya déficit". "No vamos a especular en qué nos conviene políticamente", afirmó.

Consultado por el apoyo al proyecto de Ficha Limpia, señaló: “Absolutamente, sin ningún reparo. (La diputada Silvia) Lospennato se reunió en diciembre, recibió el borrador, nos informó que está bien. Se agregaron una cuestión de los años electorales y que no sea solo para cargos legislativos sino también ejecutivos”.

También fue consultado sobre las fugas en el partido, pero negó que estén sucediendo: “No hay fugas del PRO a LLA. Valenzuela ya estaba ido. Montenegro no. Hablo con los intendentes y no hay fugas. Unirse con LLA es otra discusión, en provincia de Buenos Aires creo que es necesario ir juntos para ganarle al kirchnerismo”.

Respecto de si Macri debe ser candidato a senador, respondió: “Depende de él”.