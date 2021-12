Como ya había adelantado este medio, los cambios apuntan a la creación del Ministerio de Medio Ambiente -ausente hoy en el organigrama provincial-, la recuperación del viejo Instituto Cultural y el posible reemplazo de la ministra de Educación, Agustina Vila, por el ex ministro nacional Alberto Sileoni.

Son posibilidades que están sobre la mesa y que desde el entorno del gobernador se niegan a confirmar, aunque entre los peronistas de la provincia los nombramientos ya sean casi un hecho.

Los elegidos

Máximo Kirchner y Martín Insaurralde Socios. Máximo e Insaurralde. (Foto: archivo)

Para conducir la cartera de Ambiente se espera la designación de la diputada nacional de La Cámpora Daniela Vilar, referente de Lomas de Zamora. “Esa fue una gestión de Martín Insaurralde”, indicaron a A24.com fuentes al tanto de las negociaciones, que no dejan de hacer hincapié en el alto predicamento que el lomense tiene en el gobierno provincial.

Apalancado por su sociedad con Máximo Kirchner, Insaurralde aterrizó como jefe de Gabinete de Kicillof y, desde entonces, se erigió como una suerte de “gestor” paralelo al gobernador, lo que dejó a un lado a su antecesor en el cargo, Carlos Bianco, hoy jefe de asesores y asiduo comentarista radial.

El lomense tiene sus aspiraciones cifradas en la Gobernación pero ya vio varias veces frustradas esas ambiciones, con lo cual en esta oportunidad prefiere ir con tiempo. Es llamativo su silencio y su ausencia en los medios después de haber hecho de esa destreza uno de sus rasgos más característicos.

Para el área cultural, en tanto, el Gobierno bonaerense se prepara para reflotar el Instituto Cultural, una suerte de “ministerio sin nombre” creado por la gobernación de Felipe Solá y que cobró especial relevancia durante las dos gestiones de Daniel Scioli.

Para ese sillón sería designada Florencia Saintout, ex diputada provincial, ex concejal platense y ex decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Sería una forma de “pagarle” a Saintout por los servicios prestados durante la campaña de 2019, donde se impuso a Victoria Tolosa Paz en las PASO del Frente de Todos y compitió por la intendencia contra el macrista Julio Garro, que renovó sus credenciales.

Sin tener llegada directa a Cristina Kirchner, quien alguna vez incluso pronunció mal su apellido durante un acto, Saintout también está referenciada bajo la conducción de Máximo. No por nada es consejera provincial en la lista de unidad que lleva al jefe camporista como presidente del PJ Bonaerense.

El tercer cambio, no confirmado pero sí conversado en los ámbitos políticos de la provincia, es la llegada de Sileoni a Educación. El dirigente, que fue ministro de Cristina entre los años 2009 y 2015, supo llevar como número dos al hoy ministro nacional de esa cartera, Jaime Perczyk. Un enroque entre dos figuras de perfil similar.

De todos modos, el gobierno bonaerense necesitará reformar la Ley de Ministerios para avanzar con estas designaciones. Una posibilidad que ahora resulta posible a partir de la recuperación de la mayoría del Frente de Todos en el Senado provincial. Como en toda negociación, sin embargo, el expediente tendrá sus matices.

El nuevo mapa del poder

Leonardo Nardini (1).jpg Kicillof, junto a Leo Nardini. (Foto: archivo)

En los hechos, estos nuevos cambios vienen a confirmar la reconfiguración del poder de la provincia, que pasa así de un esquema piramidal con Kicillof como vértice a una estructura colegiada donde el “ala porteña” que llegó a La Plata debe convivir con intendentes que tienen aceitadas las tareas de gestión.

Además de Insaurralde, con ese fin se sumaron, después del shock de las primarias, los intendentes Leo Nardini, de Malvinas Argentinas, como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos; Hernán Y Zurieta, de Punta Indio, al frente de Vialidad, y Héctor Olivera, de Tordillo, como presidente de la Autoridad del Agua (ADA).

Este portal ya había anticipado que en la provincia se barajaba un Ministerio de Medio Ambiente para La Cámpora a partir de una intervención de Insaurralde. Muchos intendentes interpretan que, ante el ascenso de la estrella del lomense, el gobernador no desplaza a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, para que la interna entre ambos funcionarios haga de contrapeso.

Re-reelecciones: la otra cara

Legislatura Bonaerense La Legislatura, centro del debate. (Foto: archivo)

Claro que las designaciones de intendentes en distintos estamentos del Poder Ejecutivo -tanto provinciales como nacionales- disparan especulaciones sobre su verdadera finalidad, porque el hecho de que los alcaldes se tomen licencia antes de cumplir los dos años de mandato les permitiría a muchos escapar al límite de dos períodos consecutivos y presentarse para una tercera gestión en 2023.

De todos modos, y como podía suponerse, la Justicia provincial ya habría dado señales de luz verde.

Este martes, el juez Jorge Aníbal Ocampo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de San Martín, hizo lugar a una medida cautelar presentada por una concejala de Malvinas Argentinas y suspendió el artículo de la ley provincial que fija el límite a las reelecciones de los intendentes y concejales.

La concejal Andrea Pavón, electa en 2015 y reelecta en 2019, se había presentado a la Justicia por ver vedada la posibilidad de postularse a un tercer mandato en 2023.

El juez no resolvió sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ley y se expidió sólo sobre la situación de la concejala, pero un fallo de estas características podría abrir la puerta para que haya una estampida de presentaciones similares o, en su efecto, el impulso de una reforma de la ley sancionada en 2016.

El artículo de la polémica es el 7°, que establece el límite de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares contando desde el momento de su sanción, o sea, 2016.

En su presentación, Pavón argumentó que la aplicación de la ley no puede ser retroactiva -los mandatos rigen desde 2015- y justificó así su pedido de inconstitucionalidad, sobre el que el juez no quiso expedirse. Pero es un debate que seguirá abierto y que entregará novedades más temprano que tarde.