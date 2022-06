Sin acuerdo, el Gobierno y los piqueteros volverán a reunirse la próxima semana

Por su parte, los integrantes de UP se comprometieron a no volver a movilizar hasta el próximo encuentro: "No vamos a tomar ninguna medida en los próximos días porque vamos a respetar el cuarto intermedio, pero si no hay respuesta va a seguir la lucha", expresó Eduardo Belliboni, referente bonaerense del Polo Obrero (PO), integrante de la Unidad Piquetera, en diálogo con los medios de comunicación tras la reunión.

Y agregó: "Hemos discutido los problemas sociales que hay en Argentina, hemos planteado nuestros reclamos y pasamos a un cuarto intermedio a ver si el ministerio puede arrimar alguna propuesta concreta para las necesidades sociales".

La "guerra" entre los movimientos sociales y La Cámpora por los dichos de Cristina Kirchner

El encuentro de Zabaleta con los piqueteros se dio en el marco de las críticas de Cristina Kirchner contra las políticas sociales del gobierno y la cantidad de planes sociales, que desataron este martes una guerra total entre los movimientos sociales aliados al presidente Alberto Fernández y la organización La Cámpora que responde a la vicepresidenta.

“Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, dijo la expresidenta durante el acto de la CTA el lunes.

Alberto Fernández participó el sábado de un congreso del Movimiento EVita, junto a disigentes sociales y funcionarios como Emilio Pérsico..jfif

Sus palabras generaron críticas y descontento por parte de distintos referentes de movimientos sociales y hasta el propio Movimiento Evita emitió un fuerte comunicado esta tarde, en el que señaló sobre aquellas declaraciones: “Lamentamos que sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”.

El propio Belliboni cuestionó a Kirchner por decir que "tendría que haber menos planes sociales": "A 20 años del asesinato de Maxi y Darío (Kosteki Santillán), Cristina Kirchner, muy cerca de donde cayeron, por responsabilidad política de varios funcionarios de su Gobierno, se sumó a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes", indicó desde su cuenta de Twitter.

Crece la tensión entre piqueteros y el Gobierno

La relación entre los movimientos sociales y Zabaleta viene sumando tensión tras el largo acampe de entre marzo y abril y las sucesivas manifestaciones. El jueves pasado, tras una movilización que interrumpió por varias horas el tránsito vehicular sobre la avenida 9 de Julio, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, los representantes piqueteros levantaron la protesta con la promesa oficial de la reunión para esta tarde, luego de que el ministro se negara a recibirlos.

La UP pide la ampliación de los cupos del programa Potenciar Trabajo, un aumento significativo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que determina el monto de algunos planes sociales, y denuncian que hubo un recorte del 50% en la entrega de alimentos a los comedores populares.

Según Belliboni, “hace nueve meses” que presentaron el programa que demanda “la creación de 1 millón de puestos de trabajo” y los tres puntos que refieren a “la asistencia integral de los comedores populares, la apertura de los programas y el aumento de los montos”.

acampe-9-de-julio-1.jpg Matías Kulfas: "Las organizaciones son sindicatos de pobres"

"Vamos a ir (a la reunión), no movilizados, pero sí con las asambleas que han votado que, si no hay respuesta satisfactorias, vamos a realizar un acampe en serio en todo el país, porque no aguantamos un minuto más esta dilación", advirtió Belliboni en declaraciones a la prensa.

El dirigente trotkista dijo que el sector no quiere "volver a la situación de crisis, como cuando tuvimos que movilizarnos en todo el país de a miles por cuestiones elementales".

La Unidad Piquetera (UP) está integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Movimiento Barrios de Pie; el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).