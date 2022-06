Tras varias jornadas de protestas, Zabaleta recibe esta tarde a dirigentes de movimientos piqueteros

belleboni.jpg Los movimientos piqueteros volvieron a dejar en claro sus reclamos el jueves pasado en una protesta masiva frente al Ministerio.

¿Qué reclaman los movimientos piqueteros de izquierda?

Los movimientos piqueteros volvieron a dejar en claro sus reclamos el jueves pasado en una protesta masiva frente al Ministerio. Piden la ampliación de los cupos del programa Potenciar Trabajo, un aumento significativo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que determina el monto de algunos planes sociales, y denuncian que hubo un recorte del 50% en la entrega de alimentos a los comedores populares.

Según Belliboni, “hace nueve meses” que presentaron el programa que demanda “la creación de 1 millón de puestos de trabajo” y los tres puntos que refieren a “la asistencia integral de los comedores populares, la apertura de los programas y el aumento de los montos”.

Cabe recordar que la Unidad Piquetera aprobó, la semana pasada, un nuevo “plan de lucha” que contempla una vigilia para el próximo sábado y un acto por el 20° aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón donde fueron asesinados los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el domingo 26.

polo-obrero-07022020-913200.jpg Organizaciones sociales y de izquierda reclaman la ampliación de los cupos del programa Potenciar Trabajo, un aumento significativo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, (Foto: Perfil).

Las medidas de fuerza se suman a las que vienen desarrollando desde marzo bajo la consigna “por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza”. Además, no se descarta la posibilidad de culminar la semana del 11 de julio con un nuevo acampe “a escala nacional”.

“Vamos a ir (a la reunión), no movilizados, pero sí con las asambleas que han votado que, si no hay respuesta satisfactorias, vamos a realizar un acampe en serio en todo el país, porque no aguantamos un minuto más esta dilación”, advirtió Belliboni en declaraciones a la prensa.

En tanto, el dirigente dijo que el sector no quiere “volver a la situación de crisis, como cuando tuvimos que movilizarnos en todo el país de a miles por cuestiones elementales”.

juan zabaleta.jpg Por séptima vez en sus diez meses de gestión, Zabaleta acordó reunirse desde las 18 en la sede del ministerio con movimientos piqueteros

¿Qué pasará después del encuentro entre los piqueteros y Zabaleta?

Una vez que se sienten en la mesa de negociación y haya una propuesta formal por parte del ministro Juan Zabaleta, los integrantes de las distintas organizaciones piqueteras deliberarán cómo continuar el plan de lucha.

"No es posible seguir soportando que el ajuste lo paguen los que menos tienen, que ese ajuste se haga hasta en los comedores sociales", se quejó Belliboni.

Además del Polo Obrero, la Unidad Piquetera está integrada por las agrupaciones Barrios de Pie, el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, entre otras.