Sin Caputo, no hubo acuerdo entre Nación y Ciudad por la coparticipación

Aunque la audiencia tenía un carácter informativo, las partes presentaron posturas divergentes respecto a la disposición judicial. Este desencuentro profundiza aún más el conflicto, enmarcado por la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza.

Se da en el marco de un nuevo desencuentro entre La Libertad Avanza y el PRO que se vio reflejado en dos decisiones clave: el rechazo de los diputados del PRO al DNU que ampliaba el presupuesto para la SIDE; y el apoyo de los senadores de ese partido a los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria.

Ausencia de Luis Caputo y la postura de la Ciudad

Por parte de la Casa Rosada, la Justicia había citado al ministro de Economía, Luis Caputo, quien no asistió y envió como representantes a Carlos Guberman, secretario de Hacienda; José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo; Valeria Sánchez, subsecretaria de coordinación fiscal provincial; y Alejandro Speroni, subsecretario Legal.

En contraste, Jorge Macri estuvo acompañado por el procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo, y el abogado constitucionalista Antonio María Hernández.

El reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación

La Ciudad de Buenos Aires reclama a la Nación el pago diario de un 2,95% de coparticipación federal. Este reclamo se fundamenta en la acción cautelar emitida por la Corte Suprema en diciembre de 2022 a favor de Uspallata, que buscaba revertir una decisión tomada por el ex Presidente Alberto Fernández durante la pandemia, cuando se recortaron fondos a los porteños para financiar parte de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un gesto político hacia Axel Kicillof.

El Jefe de Gobierno explicó que “la Corte nos dio diez días a las partes para que el Gobierno Nacional argumente por qué no está cumpliendo con el punto dos de la cautelar que define cómo se debe pagar, no sólo el monto sino el cómo. Y nosotros seguramente haremos un escrito explicando por qué es tan importante respetar las autonomías, el federalismo y la República. No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano”.