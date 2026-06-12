Javier Milei volvería a Rosario para encabezar el acto central por el Día de la Bandera

El Presidente no asistió a la ceremonia en Rosario de 2025 porque prefirió hacer el acto central en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde tomó juramento de fidelidad a la bandera a parte de efectivos de las Fuerzas Armadas, en un gesto de acercamiento a la comunidad militar. En aquel acto, quien sí estuvo presente fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Milei y la relación con las provincias "aliadas"

Javier Milei y la cumbre con los 20 gobernadores que le van a garantizar gobernabilidad para las reformas pendientes. Foto Casa Rosada

Desde el entorno de Pullaro destacaron que ambos mandatarios mantienen "una relación Institucional correcta" y destacaron que "Santa Fe es una de las provincias que más veces visitó" el líder libertario.

La posible presencia de Milei se dará en un contexto especial: Pullaro se mostró esta semana con el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, en un acto de inauguración de un estadio. El exmandatario llegó a Santa Fe en medio de una gira por todas las provincias, en el marco del armado de una posible alianza electoral para 2027.

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Macri y el PRO nacional comenzaron a marcar diferencias sustanciales con la administración de Milei a partir del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del armado electoral que impulsa la jefa política de LLA, Karina Milei, que busca colocar candidatos propios o ir en listas junto con los gobernadores en las elecciones provinciales.

Santilli recibió el apoyo de Rogelio Frigerio en Casa Rosada

Diego Santilli recibió al gobernador de entre Ríos, Rogelio Frigerio en la Casa Rosada. Foto Ministerio del Interior.

En paralelo, el gobierno nacional procura un cercamiento aún mayor con provincias aliadas en el Congreso, en busca de votos para sancionar el proyecto de reforma electoral con el que Milei busca eliminar las PASO y cambiar el sistema de financiamiento de los partidos.

En ese marco, el encargado de seguir con la ronda de encuentros con mandatarios provinciales es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien este viernes recibió una vez más al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que respalda la idea de llevar adelante la reforma electoral.

Según informaron desde la Casa Rosada, el ministro y el gobernador "dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno".