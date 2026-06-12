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Javier Milei volvería a Rosario para encabezar el acto central por el Día de la Bandera

El Presidente podría compartir el evento junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El posible encuentro se da en medio de negociaciones entre la Nación y las provincias por la coparticipación y la reforma electoral.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El presidente Javier Milei volvería a Rosario por el acto del Día de la Bandera (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei volvería a Rosario por el acto del Día de la Bandera (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei analiza viajar a Rosario el próximo 20 de junio para compartir el acto por el Día de la Bandera junto con el gobernador radical, Maximiliano Pullaro. De concretarse, será la primera vez en dos años que el Presidente y el gobernador de una de las provincias más grandes del país se muestran juntos, en medio de las negociaciones entre la Nación y las provincias por la coparticipación y en la búsqueda de apoyo para aprobar la reforma electoral.

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El secretario de Trabajo, Julio Cordero (Foto: archivo).

Aunque falta la confirmación oficial sobre la asistencia, fuentes oficiales de la Casa Rosada y de la gobernación de Santa Fe confirmaron a A24.com que Presidencia trabaja en la asistencia de Milei, luego de que este jueves recibiera la invitación de parte de Pullaro.

Según las mismas fuentes, faltaba que se pongan de acuerdo en cuestiones protocolares y de seguridad. En los últimos días, representantes de Nación, la provincia y el municipio comenzaron a coordinar estos aspectos protocolares.

El Presidente no asistió a la ceremonia en Rosario de 2025 porque prefirió hacer el acto central en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde tomó juramento de fidelidad a la bandera a parte de efectivos de las Fuerzas Armadas, en un gesto de acercamiento a la comunidad militar. En aquel acto, quien sí estuvo presente fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Milei y la relación con las provincias "aliadas"

Javier Milei y la cumbre con los 20 gobernadores que le van a garantizar gobernabilidad para las reformas pendientes. Foto Casa Rosada

Desde el entorno de Pullaro destacaron que ambos mandatarios mantienen "una relación Institucional correcta" y destacaron que "Santa Fe es una de las provincias que más veces visitó" el líder libertario.

La posible presencia de Milei se dará en un contexto especial: Pullaro se mostró esta semana con el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, en un acto de inauguración de un estadio. El exmandatario llegó a Santa Fe en medio de una gira por todas las provincias, en el marco del armado de una posible alianza electoral para 2027.

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Macri y el PRO nacional comenzaron a marcar diferencias sustanciales con la administración de Milei a partir del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del armado electoral que impulsa la jefa política de LLA, Karina Milei, que busca colocar candidatos propios o ir en listas junto con los gobernadores en las elecciones provinciales.

Santilli recibió el apoyo de Rogelio Frigerio en Casa Rosada

Diego Santilli recibió al gobernador de entre Ríos, Rogelio Frigerio en la Casa Rosada. Foto Ministerio del Interior.

En paralelo, el gobierno nacional procura un cercamiento aún mayor con provincias aliadas en el Congreso, en busca de votos para sancionar el proyecto de reforma electoral con el que Milei busca eliminar las PASO y cambiar el sistema de financiamiento de los partidos.

En ese marco, el encargado de seguir con la ronda de encuentros con mandatarios provinciales es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien este viernes recibió una vez más al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que respalda la idea de llevar adelante la reforma electoral.

Según informaron desde la Casa Rosada, el ministro y el gobernador "dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno".

Stella Gárnica
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