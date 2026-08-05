Lali Espósito, Dolores Fonzi, Fito Páez y más: los mensajes de los famosos contra la Ley de Tierras

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei con respecto a Ley de Tierras establece nuevas reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Desde las redes sociales, varios artistas dejaron su opinión acerca del planteo del Gobierno para tratar el proyecto de Ley de Tierras por la que se convocó a una marcha frente al Congreso.
La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei con respecto a Ley de Tierras establece nuevas reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Se trata de la reforma de la Ley de Tierras que hoy limita la compra de tierras rurales por extranjeros en Argentina, la cual rige desde 2011.
Antes de la sesión del Senado del jueves 6 de agosto, el Gobierno presentó un nuevo dictamen donde incorporó un límite del 25% para la compra de tierras rurales por extranjeros y prohibió las adquisiciones por parte de Estados extranjeros.
El proyecto se presenta como una reforma de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y busca reemplazar o modificar varios artículos de la norma actual.
En ese contexto, varios famosos se manifestaron desde las redes sociales en contra de la reforma de la Ley de Tierras y llamaron a movilizarse al Congreso el próximo jueves 6 de agosto.
Entre los artistas más relevantes que dejaron su opinión sobre el proyecto de Ley de Tierras se encuentran Lali Espósito, Emilia Mernes, Juana Molina, Dolores Fonzi, Ca7riel y Fito Páez, entre otros.
Juana Molina difundió un video pidiendo dejar las diferencias políticas de lado y sumarse el próximo jueves a la protesta frente al Congreso: "No es porque vos estés de acuerdo o no con un Gobierno, acá me parece que no importa para nada quién gestionó la idea, lo importante es que no se haga", remarcó la artista.
"Tenemos que unirnos dentro de lo posible para ir todos a protestar contra algo que es absurdo y que aparte no tiene retorno, eso es lo más terrible. Y nos va a perjudicar al mundo entero. Tratemos de dejar las diferencias aparte y vernos todo el 6 en el Congreso", cerró su mensaje.
En tanto, Lali Espósito convocó en un video a estar presentes en la marcha: "Nos encontramos el jueves en la plaza del Congreso para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí".
Emilia Mernes compartió un video con el lema “defender la tierra es defender los derechos humanos”. Mientras que la actriz Dolores Fonzi también compartió en las redes el afiche con la convocatoria al Congreso: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Nos vemos en la calle para frenar la embestida", sostuvo. Y su colega Laura Azcurra apoyó: "Nos vemos en las calles".
Por su parte, Fito Páez dejó un mensaje para el programa de Bebe Contepomi por Mega 98.3 donde en medio de la grabación de sus nuevas canciones hacía mención a este tema.
"Estamos grabando las canciones para el álbum o los álbumes nuevos, no sabemos, estamos felices desde algún lugar en la Patagonia argentina que no la van a vender. No le vamos a dejar que la vendan a nadie porque es nuestra", precisó el músico rosarino.