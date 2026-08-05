Lali Espósito, Dolores Fonzi, Fito Páez y más: los mensajes de los famosos contra la Ley de Tierras

En ese contexto, varios famosos se manifestaron desde las redes sociales en contra de la reforma de la Ley de Tierras y llamaron a movilizarse al Congreso el próximo jueves 6 de agosto.

Qué dijeron los famosos sobre la Ley de Tierras antes de la sesión del Senado

Entre los artistas más relevantes que dejaron su opinión sobre el proyecto de Ley de Tierras se encuentran Lali Espósito, Emilia Mernes, Juana Molina, Dolores Fonzi, Ca7riel y Fito Páez, entre otros.

Juana Molina difundió un video pidiendo dejar las diferencias políticas de lado y sumarse el próximo jueves a la protesta frente al Congreso: "No es porque vos estés de acuerdo o no con un Gobierno, acá me parece que no importa para nada quién gestionó la idea, lo importante es que no se haga", remarcó la artista.

"Tenemos que unirnos dentro de lo posible para ir todos a protestar contra algo que es absurdo y que aparte no tiene retorno, eso es lo más terrible. Y nos va a perjudicar al mundo entero. Tratemos de dejar las diferencias aparte y vernos todo el 6 en el Congreso", cerró su mensaje.

En tanto, Lali Espósito convocó en un video a estar presentes en la marcha: "Nos encontramos el jueves en la plaza del Congreso para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí".

Emilia Mernes compartió un video con el lema “defender la tierra es defender los derechos humanos”. Mientras que la actriz Dolores Fonzi también compartió en las redes el afiche con la convocatoria al Congreso: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Nos vemos en la calle para frenar la embestida", sostuvo. Y su colega Laura Azcurra apoyó: "Nos vemos en las calles".

Por su parte, Fito Páez dejó un mensaje para el programa de Bebe Contepomi por Mega 98.3 donde en medio de la grabación de sus nuevas canciones hacía mención a este tema.

"Estamos grabando las canciones para el álbum o los álbumes nuevos, no sabemos, estamos felices desde algún lugar en la Patagonia argentina que no la van a vender. No le vamos a dejar que la vendan a nadie porque es nuestra", precisó el músico rosarino.