El jefe de Estado, que estuvo acompañado en el acto por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía e Interior, Martín Guzmán y Eduardo "Wado" De Pedro, respectivamente, ponderó el acuerdo firmado con los gobernadores porque "sirve mucho en la discusión con el FMI" por el pago de la deuda externa.

"Celebro que hayamos logrado el consenso de 23 jurisdicciones y lamento que haya quedado sin firmar la ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos", sostuvo el Presidente.

Encuentro con Martín Guzmán

Asimismo, el Presidente confirmó que le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, que se se reúna con los gobernadores el miércoles 5 de enero para ponerlos al tanto de las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (solo) del gobierno, sino de toda la Argentina", dijo Fernández.

"Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mi me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando", indicó.

Los principales puntos del Consenso Fiscal

En el texto suscrito, la Nación y las provincias se comprometieron a promover el intercambio de información, a seguir trabajando en un programa integral de simplificación y la coordinación tributaria federal, a fortalecer el Padrón Federal – Registro Único Tributario (RUT), a evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o las contribuyentes en Ingresos Brutos y a consensuar un proyecto de ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I.).

Además, las partes se abstendrán por un año de iniciar procesos judiciales y suspenderán por igual término los ya iniciados, al tiempo que Nación se comprometió a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación.

Con respecto al impuesto sobre los Ingresos Brutos, acordaron considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota, y se establecieron las alícuotas máximas para un conjunto de actividades.

Sobre el impuesto de Sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.

También se alcanzaron acuerdos respecto del impuesto a los Automotores, el Inmobiliario y a la transmisión gratuita. A su vez, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y por las operaciones de reestructuración de deuda.

En cuanto a la responsabilidad fiscal, se retomará la vigencia de los artículos suspendidos de la Ley N° 25.917 y se incorporará que la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB, y que el producido del endeudamiento gubernamental no podrá destinarse a gastos corrientes, salvo excepciones.

¿Qué dijeron los gobernadores?

El primero en salir de la Casa Rosada fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Consultado por el periodista de A24 Marcelo Padovani en El Noti de la tarde, sintetizó, en relación al Impuesto a la Herencia: "Es una facultad de cada provincia. Santa Fe tuvo un proyecto en este sentido, presentado por Binner. Hay que analizar bien lo que es el concepto y lo que en la práctica ha sucedido en cada provincia. En Santa Fe no lo vemos como una instancia avanzada".

"La decisión de aumentar los impuestos no tiene que ver con el pacto fiscal. Todos los septiembres mandamos en Santa Fe el presupuesto provincial a la legislatura de la provincia, que ya incluía el no cambio de alícuotas para todo el 2022 y para todo el 2023", agregó.

"Este Consenso Fiscal que acabamos de firmar es la parte más protocolar de un trabajo previo en el que se ha llegado a un consenso para establecer algunas máximas en temas impositivos y tratar de generar las condiciones para modernizaciones fiscales. Es una señal de consenso sobre los topes de los impuestos, una señal importante para la Argentina en un momento que el país está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", opinó Perotti.