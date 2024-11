Sobreselleron a los mapuches denunciados por Manu Ginobili por usurpación de tierras: qué dijo el juez

Los mapuches celebraron los alcances del fallo con una publicación en redes sociales con una foto donde se ve una bandera que dice: "Ginobili el intruso sos vos".

Embed ¡Triunfo del Lof Paicil Antriao ante el usurpador Ginóbili! El juez Pombo dictó el sobreseimiento de los 7 acusados injustamente de usurpar su propia tierra, declarando prescripto el caso.



El Pueblo Mapuche celebra este paso hacia la justicia. #LofPaicilAntriao #Ginobili pic.twitter.com/Ni0Ji5L4il — Xawvnko (@ZonalXawvnko) November 1, 2024

Qué dijeron las partes involucradas en el juicio

El fiscal expuso que el delito sigue cometiéndose ya que Ginobili, el ex 5 de los San Antonio Spurs, aún no pudo tomar posesión de las 12 hectáreas que compró en 2004 en el cerro Belvedere, donde ideaba un proyecto inmobiliario y turístico. En el mismo sentido se expresó el abogado querellante, que representa al ex NBA.

El juez Pombo, durante la lectura del fallo, aseguró que “los efectos del delito son permanentes, pero el despojo es un acto instantáneo”. Dijo que el delito de usurpación fue cometido en 2018 y el último acto que irrumpió la prescripción ocurrió en mayo de 2018, cuando la causa fue elevada a juicio.

tierras de manu ginobili mapuches.avif Manu Ginobili llevó a la justicia a siete mapuches por usurpación de tierras.

Mencionó además que hubo una instancia de negociación que fracasó, tras lo cual prosiguió el proceso judicial. Pombo admitió que el fallo no iba a convencer a Ginóbili y sus abogados, aunque -a modo de consuelo- mencionó que todavía resta la instancia civil para resolver el conflicto.

Las tierras que Manu Ginobili reclama como propias

El lote tiene 13 hectáreas, está ubicado en inmediaciones del lago Correntoso, sobre una de las laderas del cerro Belvedere y fue adquirido para lotearlo en 24 parcelas. Sin embargo, integrantes de la comunidad mapuche irrumpieron en el terreno y nunca se pudo llevar a cabo el proyecto inmobiliario del ex basquetbolista.

Los abogados de la querella aún no definieron los pasos a seguir.