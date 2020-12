"Sociedad angustiada, ellos en cualquiera": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale evaluó cuál es la postura del Gobierno ante la angustia de los argentinos por el Covid y la crisis económica. "Sociedad angustiada, ellos en cualquiera", lanzó.

"Algún día entenderemos por qué el Gobierno se encaprichó tanto con la vacuna rusa y se relajó con las demás. Mientras tanto, Brasil, México y Chile ya tienen millones de dosis garantizadas. No son genios, pusieron un huevo en cada canasta e hicieron acuerdos con diferentes laboratorios".

"Es importante empezar a vacunar rápido porque hay sobrados inicios de que Latinoamérica ya esta viviendo la segunda ola del virus. No es un salto bestial, pero es un indicio de que algo anda mal. En la semana comprendida entre el 13 y el 19 de diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires hubo un 48% más de casos que la semana anterior, lo mismo pasó en la provincia con un incremento del 79% y a nivel nacional subieron un 21%".

"Por estar horas, el Gobierno está analizando un cierre parcial o total de las fronteras con Brasil y tampoco se descarta un cierre a otros países. El Gobierno no quiere repetir la subestimación inicial cuando se creyó que el virus no avanzaba con el calor y ahora está pasando algo parecido".

"Así como se enamoraron de la cuarentena, hoy parecen encapricharse con la vacuna rusa, que ya tuvo más desmedidas que el Indec de Moreno. Consejo constructivo: no den más fechas, dejen de ponerse metas porque no cumplen ninguna. Hace rato que Ginés González García debería haber sido expulsado del Ministerio de Salud, no lo hacen porque estamos en medio de la pandemia, lo sienten como un gesto de debilidad, pero hace muchos meses que demostró no estar a la altura".

"¿Sabés por qué el Presidente no le pide la renuncia a Ginés? Porque sabe que Cristina le va a copar el Ministerio. Ahora, mientras la sociedad argentina está preocupada y angustiada por la pandemia y por cerrar el peor año de la historia, la sensación es que la clase dirigente está en cualquiera".

"Y mientras los políticos protagonizan peleas frívolas, la enorme población argentina o se caga de hambre o se angustia porque no llega a fin de mes. La mayoría de los argentinos piensa que en el 2021 va a estar pero que en el peor año de la historia. Eso sí, el día que haya un Bolsonaro en la Argentina no se sorprendan. es todo culpa de ustedes".