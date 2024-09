Tenso cruce en Diputados por la privatización de Aerolíneas Argentinas: "Son delincuentes"

Embed

Además, cuestionó "la actitud" de los dirigentes gremiales que "pone en riesgo la continuidad de la compañía" y apuntó contra "los trabajadores que abren valijas y se roban las pertenencias de los pasajeros".

"Son delincuentes, no son trabajadores", afirmó Mogetta, a lo que el diputado nacional Paco Manrique pidió no utilizar "tres casos aislados" como argumento para privatizar Aerolíneas Argentinas.

El Gobierno busca aumentar la cantidad de horas que vuelan los pilotos de Aerolíneas Argentinas

"Vuelan poco porque los convenios firmados distorsionan la actividad. Un piloto de Aerolíneas Argentinas vuela entre 35 y 40 horas, cuando el normal de la industria es el doble, 70hs, pero por convenio tienen garantizado 75 horas y eso es lo que le cuesta carísimo a la compañia", indicó el secretario Franco Mogetta.

En esa misma línea, el funcionario nacional señaló que la "dotación de pilotos en la compañía es muy alto", aunque "se viene corrigiendo, 1500 trabajadores han dejado la aerolínea y sigue funcionando con normalidad".

"Pero aún seguimos excedidos en la media de pilotos. Aerolíneas Argentinas tiene 14,22 pilotos en promedio por aeronave y la media de la industria marca 10 pilotos por aeronave", insistió.

aerolineas argentinas pilotos.jpg Comenzó en Diputados el debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Privatización o cierre: el futuro de Aerolíneas Argentinas

Ante la pregunta de los diputados, Mogetta señaló que "el destino de la compañía va a tener que ver con la actitud que están tomando los trabajadores".

"Perdón, los dirigentes gremiales porque siempre trato de distinguir al trabajador promedio con los dirigentes sindicales que llevan a cabo paros y medidas radicalizadas", se corrigió.

Y apuntó contra quienes "ponen en riesgo la continuidad de la compañía, habiendo hecho renunciar recientemente al gerente de operaciones".

"Si no podemos conseguir ese reemplazo y no puede continuar funcionando la compañía, no quedará otra que seguir con el cierre de la compañia, que será responsabilidad de los sindicalistas", afirmó Mogetta.

Y criticó también a los sindicatos que "defienden trabajadores que abren valijas y se roban las pertenencias de los pasajeros". "Son delincuentes, no son trabajadores", agregó.

"Son tres casos aislados que están en la Justicia", dijo un diputado

Al respecto, el diputado nacional de Unión por la Patria, Paco Manrique, dirigente sindical de SMATA, criticó que "ante la falta de argumentación a muchas preguntas que se hacen, se quiere girar siempre sobre lo mismo".

"Como diputado nacional y representante sindical, puedo aceptar que se ponga en juicio el accionar de gremios, aunque no lo comparto", expresó Manrique.

Y continuó: "Lo que no puedo aceptar es que un funcionario de la Nación trató de ladrones a los trabajadores, es inadmisible. Se pierde el ámbito de un debate sano".

"Le pido a los funcionarios que argumenten lo que tengan que argumentar pero respetemos a los laburantes. Son tres casos aislados que están en la justicia pero no los puede poner en el paquete de motivos por los cuales ustedes consideran que hay que privatizar Aerolíneas Argentinas", completó.