Tenso cruce entre José Mayans y Feinmann por el veto jubilatorio: "No lo veía así antes"

Además, Mayans agregó: “Nos vamos a oponer al veto, se está acumulando una deuda con el sector previsional que no se va a poder pagar, además hay una deuda muy grande con las provincias porque no se le dan las asignaciones específicas ni las del sector previsional”.

Después, Feinmann le reclamó por “su jefa espiritual, la persona que está presa en San José 1111 había vetado el 82% móvil”, dijo, a lo que Mayans le respondió: “No es mi jefa espiritual, mi jefe espiritual es Cristo, Cristina es la jefa del partido que está detenida por un proceso judicial completamente viciado de nulidad”.

La discusión por el veto al 82% móvil

Volviendo a las jubilaciones, el senador indicó: “No hablamos de los mismos montos, ahora se está tomando los valores de indigencia, no es lo mismo que aquella época”. A lo que el conductor le remarcó: “Pero si es lo mismo, se trata de vetar una ley jubilatoria, que cuando lo hace Cristina Kirchner está bien y ahora no, ella mismo y Néstor también, dijeron que era para que no quiebre el estado, igual a lo que dice ahora Milei”.

En ese contexto, Mayans destacó: “Este programa económico ya fracasó otras veces en el gobierno de Mauricio Macri”, mientras que Feinmann retrucó: “Sí, porque tuvo que pagar las deudas de Cristina Kirchner”.