Tenso cruce entre Santiago Cafiero y José Luis Espert: "Queres imponer un autoritarismo"

Así, tras las reiteradas advertencias de Espert, el sonido de Cafiero fue bloqueado y tras gritarle efusivamente “no me cortes”, se paró y lo fue a buscar hasta el estrado principal del plenario.

“Vos no me vas a venir a decir a quien le tengo que preguntar. Queres imponer un autoritarismo”, expresó el diputado de UP, mientras los legisladores del oficialismo abucheaban y los de la oposición le pedían a Cafiero que se calmara ante el temor de que la discusión pasara a otro plano.

La oposición insultó a José Luis Espert

Luego de unos segundos de tensión, los diputados de la oposición comenzaron a insultar a Espert, mientras este le enviaba un mensaje a la prensa: “Señores periodistas, esto es el kirchnerismo”.

“Esta es una batalla cultural que vamos a dar”, cerró.Luego, la diputada nacional Tanya Bertoldi (UP – Neuquén) cuestionó los cortes de micrófono y Espert le contestó que “no mienta”. Asimismo, le sugirió “no desaproveche el tiempo y aprovéchalo para hacer las preguntas”.