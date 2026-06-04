Gabriel Hochbaum, vicepresidente de la Casa de Ana Frank para América Latina, anunció a los galardonados para los premios 2026

Reconocimientos a la democracia y la justicia

Entre los premiados de este año sobresale el homenaje al Tribunal que llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas Militares. El reconocimiento alcanzará a los magistrados León Carlos Arslanián, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Aráoz, por su papel en uno de los procesos judiciales más trascendentes de la recuperación democrática argentina.

También será distinguido el expresidente del Gobierno español Felipe González Márquez, en reconocimiento a su aporte a la consolidación democrática en España, la integración europea y los esfuerzos internacionales orientados a la construcción de la paz.

Homenajes especiales

La ceremonia incluirá un homenaje a Sara Rus, sobreviviente de la Shoá y referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El reconocimiento buscará destacar décadas de trabajo en favor de la memoria, la verdad y los derechos humanos.

Asimismo, recibirán una distinción especial los movimientos Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol, integrados por madres y mujeres israelíes y palestinas que impulsan iniciativas de diálogo y entendimiento en Medio Oriente. Ambas organizaciones mantienen una estrecha relación con el Centro Ana Frank tras diversas actividades desarrolladas en Argentina y Uruguay.

ana frank5.jfif

Artistas, escritores y referentes culturales distinguidos

La nómina de premiados incluye a reconocidas figuras de la cultura argentina. Entre ellas se encuentran Moria Casán, por su trayectoria vinculada a la defensa de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+; Natalia Oreiro, por su compromiso con las causas vinculadas a los derechos humanos; y Leonardo Sbaraglia, por combinar su carrera artística con una sostenida participación en iniciativas sociales.

La escritora Claudia Piñeiro también será reconocida por una obra literaria atravesada por temáticas relacionadas con la justicia, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.

En el ámbito musical, Víctor Heredia recibirá una distinción por transmitir mensajes ligados a la paz y la defensa de los derechos humanos a través de sus canciones. Por su parte, el director de cine Benjamín Ávila será premiado por abordar la memoria histórica en su filmografía, mientras que la película La Mujer de la Fila formará parte de los reconocimientos de esta edición.

Además, se realizará un homenaje póstumo a Luis Alberto Spinetta, en reconocimiento al legado cultural y artístico que dejó a varias generaciones.

Premios al periodismo, la educación y la memoria

Entre las personalidades destacadas figuran también el periodista Ernesto Tenembaum, por su defensa de la libertad de expresión y los valores democráticos; Mariano Jabonero, por su labor en favor de la educación y la cultura; y Ronald Leopold, por su trabajo en la difusión internacional del legado de Ana Frank.

La lista se completa con Fabiana Loguzzo, reconocida por su tarea vinculada a la enseñanza del Holocausto y la preservación de la memoria histórica, además de su participación en la proyección internacional de Argentina dentro de la Alianza Internacional para la Remembranza del Holocausto (IHRA).

Reconocimientos al compromiso social

En el ámbito social y empresarial, el CAFA distinguirá a María Cherñajovsky por su impulso a iniciativas solidarias; a Piera Fernández de Piccoli por promover la participación juvenil y la educación pública; a la intendenta Soledad Martínez por su acompañamiento a proyectos educativos; y a Andrea Casamento por su trabajo en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias.

También serán reconocidos Familia Grande Hogares de Cristo por su labor con jóvenes en situación de vulnerabilidad y Daniela Luber, responsable del Programa de Ayuda a Sobrevivientes de la Shoá de la Fundación Tzedaká, por las acciones orientadas al acompañamiento y cuidado de quienes atravesaron el Holocausto.

Una categoría destinada a las nuevas generaciones

Como en las ediciones anteriores, se entregará el Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, destinado a visibilizar proyectos impulsados por adolescentes y jóvenes de América Latina que promuevan la inclusión, la participación comunitaria y la convivencia democrática.

Fundado en Buenos Aires en 2009, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina representa a la Anne Frank House de Ámsterdam en la región y se ha consolidado como una de las instituciones más activas en materia de educación para la memoria y los derechos humanos.