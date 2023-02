"Tibios" vs. "Estafadores": la nueva grieta que sacude al PRO tras el lanzamiento presidencial de Larreta

El diputado del PRO de Mendoza Omar De Marchi, larretista, aseguró a A24.com que el jefe de gobierno porteño buscará acuerdos políticos con el peronismo si llega a ser Presidente, porque “para gobernar hay que conseguir votos en el Congreso” y para eso hay que dialogar con distintos bloques.

En cambio, Silvana Giudici, ex titular del Enacom y ex diputada, que trabaja con Bullrich, asegura que su jefa sostiene que no se puede buscar acuerdos con el peronismo y con el kirchnerismo porque no los cumple.

Una grieta que viene desde la pandemia: Larreta contra Bullrich

“Mientras Rodriguez Larreta se mostraba junto al Gobierno y hacían anuncios conjuntos en la pandemia y nos trataban de imbéciles y encerraban a todos, Alberto Fernández hacía fiestas en Olivos y le quitó la coparticipación a la Ciudad y quiso cerrar las escuelas porteñas”, dijo Giudici a A24.com para explicar la postura de Patricia Bullrich.

“Claro que para conseguir los votos en el Congreso luego se hacen acuerdos por temas y puntuales, pero no vamos a discutir las políticas”, señaló la ex legisladora.

La discusión “grieta” o “antigrieta” se coló en el lanzamiento de Rodríguez Larreta. En el spot que grabó el jefe de gobierno porteño desde el kilómetro 0 en la Ruta 40, en Cabo Vírgenes, a 133 kilómetros de Río Gallegos, señaló que los que intenten sacar provecho de la grieta son “estafadores”. El mensaje podía ser para los kirchneristas, pero también para Patricia Bullrich, que esgrime el discurso “halcón”.

La presidenta del PRO había lanzado este miércoles un hilo de tuits casi al mismo tiempo del lanzamiento de Larreta. Señalaba que “no hay lugar para respuestas tibias” y aseguraba que “no hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país”. Y mostraba a Cristina Kirchner, Sergio Massa, Hugo Moyano, Juan Grabois, Eugenio Zaffaroni, Aníbal Fernández o Roberto Baradel.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1628494059214983169 NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS.

No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos.



(Abro hilo) — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 22, 2023

El peronismo disidente, posible interlocutor para Rodríguez Larreta

Para endurecer su figura, cuando se lanzó con un discurso en la localidad de Tres de Febrero junto al intendente Diego Valenzuela y al diputado y precandidato a gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, Rodríguez Larreta aclaró: "Nos van a poner palos en la rueda, gente defendiendo privilegios, y nos la vamos a bancar".

Y agregó: “Yo gobierno la Ciudad con el kirchnerismo enfrente en el Gobierno nacional, y me la banco". Cuando le preguntaron sobre si acordaría con el kirchnerismo, Rodríguez Larreta señaló: "No veo posibilidad de ponerme de acuerdo con quien liberó presos, cerró escuelas o que solo es socio con Venezuela y Cuba".

¿Si no es con el kirchnerismo, con quién podría dialogar Rodríguez Larreta? Algunas fuentes del larretismo aseguran que existen hilos conductores hacia el espacio del peronismo federal, aún sin nombre, que encarnan el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que competirán entre ellos para una candidatura presidencial durante las primarias de agosto.

Ese espacio se ensanchó este jueves cuando cuatro senadores del Frente de Todos se escindieron del bloque que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner. La operación está en sus comienzos. Guillermo Snopek, de Jujuy; Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes, María Eugenia Catalfamo, de San Luis, y Edgardo Kueider, de Entre Ríos, conformaron un bloque aparte, Unidad Federal, con la peronista disidente Alejandra Vigo, de Córdoba, que además es la esposa de Schiaretti.

Schiaretti y Urtubey buscan más gobernadores y senadores

Todos plantearon fuertes cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández. Pero lo cierto es que le dejaron a Cristina Kirchner un bloque de 31 senadores –antes 35- y en inferioridad numérica respecto de Juntos por el Cambio que tiene 33 y es la primera minoría.

“La operación es contra Alberto Fernández y está acordada con Cristina Kirchner”, aseguran algunas fuentes del peronismo a A24.com. Pero los autores de ese armado son el propio Schiaretti, junto a Urtubey, y los gobernadores de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, jefe de Catalfamo, y Gustavo Bordet, referente de Kueider, todos peleados con el Presidente.

Según confían en el peronismo, Schiaretti podría convencer a los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de San Juan, Sergio Uñac, de sumarse al peronismo disidente.

Perotti necesita del gobierno nacional por su pelea contra el narco en Rosario y fue recibido por Alberto Fernández la semana ultima. Uñac tiene una pelea interna provincial con el diputado José Luis Gioja, kirchnerista a ultranza. Y el kirchnerismo en ambas provincias conserva capacidad de daño. Perotti y Uñac lo pensarán dos -o tres- veces.

En caso de dar el paso, Perotti podría sumar a Unidad Federal al senador Marcelo Lewandowski. Uñac podría aportar a los senadores José Uñac y Cristina del Carmen López Valverde.

“Esa es la idea, que Unidad Federal apoye las PASO entre Schiaretti y Urtubey. Para Santa Fe y San Juan hay que esperar hasta mayo o junio, es demasiado pronto. Hay que esperar que esté más cerca el final de este Gobierno. El tiempo juega a favor nuestro”, dijo uno de los líderes.

La utopía de cerrar la grieta y propuestas, según Rodríguez Larreta

Con ese sector podría gestionar acuerdos Rodríguez Larreta. "Podemos ir por la utopía de cerrar la grieta, es una actitud", dijo Rodríguez Larreta en el hilo conductor de su mensaje. "Un objetivo es terminar con las divisiones, la grieta famosa que es un invento de la política para generar odio y conseguir más votos. Se puede llegar a ganar una elección con la grieta, pero no se puede gobernar y mucho menos transformar", dijo.

El posicionamiento frente al gobierno nacional fue la línea central de la argumentación de Larreta. "Si seguimos con los agravios no vamos ni para atrás ni para adelante. O terminamos con esas actitudes o la Argentina va a seguir dando vueltas en la frustración y el fracaso".

Después también habló de su programa:

*Economía. "Transformación productiva profunda y sacarle el peso muerto del Estado bobo".

*Producción. "Duplicar las exportaciones en seis años, promover los motores del crecimiento. Los minerales, la energía, los alimentos en todo el complejo agroexportador, las manufacturas, el turismo y las industrias”.

*Inseguridad. "Dar una lucha a muerte contra el crimen, las mafias y el narco. Vamos a llevar las Fuerzas Armadas a las fronteras y vamos a liberar a los gendarmes para que se concentren en las zonas calientes narco, como Rosario. Vamos a crear una fuerza de élite, un FBI argentino".

*Educación. "Pagarles mejor a los docentes, capacitarlos y promoverlos de acuerdo al mérito".

Rodríguez Larreta visualiza a Gerardo Morales como compañero de fórmula

Pero la viga maestra de su mensaje fue el de un pacificador. "Tenemos que unirnos para darles pelea a los verdaderos enemigos, que no son los políticos: son la inflación, la grieta", señaló en su presentación en Tres de Febrero.

Luego formuló una curiosa invitación. "Este fin de semana inviten a sus amigos que dejaron de ver porque piensan diferente. Armemos alguna reunión familiar con la consigna de que no puede haber discusiones. Y terminemos de una vez con la agresión y el odio en las redes sociales. Recuperemos la paz, sin paz no hay futuro", dijo.

Rodriguez Larreta no adelantó quienes serán sus ministros y admitió que su compañero podría ser un radical o de otra fuerza de Juntos por el Cambio. Una de las versiones indica que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, podría ser su candidato a vicepresidente, aunque ahora sigue manteniendo su postulación presidencial.

Sin embargo, la apuesta de Rodríguez Larreta es que Morales le garantice el poderío del aparato de la Unión Cívica Radical, que tiene comités en todo el país. En ese sentido, ambos se mostraron juntos en el Carnaval en Jujuy, una foto que no gustó nada en algunos sectores radicales, donde quieren que el radicalismo lleve a su propio candidato.

Hoy la UCR se siente fortalecida para levantar a un candidato propio y ganar las elecciones presidenciales. De hecho, la reciente victoria del radical Martín Berhongaray frente a Martín Maquieira, del PRO, en La Pampa, renovó ese optimismo. Los radicales aseguran que esos triunfos se darán en otras provincias también.

María Eugenia Vidal definirá en 60 días, a pedido de Macri

En medio de las disputas de Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, que se agudizan, hubo ruido interno en el PRO cuando la ex goberandora María Eugenia Vidal inauguró este miércoles un local en Retiro junto al ex presidente Mauricio Macri en la foto. Se interpretó en un principio como el apoyo de Macri a Vidal en un supuesto lanzamiento presidencial.

Vidal es amiga personal y siempre fue aliada de Rodríguez Larreta. Por eso llama tanto la atención su postulación en las filas del PRO y del larretismo. De hecho, el diputado Cristian Ritondo se referencia en ella como candidata nacional para su postulación a la gobernación bonarense, en contra de las aspiraciones de Santilli.

Sin embargo, allegados a Vidal aclararon a A24.com que la ex gobernadora quiere ser candidata presidencial, pero aún no lo decidió ni se lanzó. El acto de Retiro estaba previsto de antemano y el acompañamiento de Macri no tuvo esa lectura.

“En realidad, Macri le pidió a Vidal que camine en todo el país y en 60 días verán qué decision tomar”, señaló un allegado a la ex gobernadora. Es por eso que Macri expresó luego del lanzamiento de la foto con vidal y del lanzamiento de Rodriguez Larreta un apoyo al jefe de gobierno.

"Celebro y apoyo que Horacio haya presentado hoy oficialmente su precandidatura. Yo creo profundamente en la competencia", dijo Macri en sus cuentas de Instagram y Facebook. El ex presidente y fundador del PRO le había dado muchas señales recientes a Patricia Bullrich. Fue otra manera de intentar cerrar la grieta interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.