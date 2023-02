Larreta vs. Macri: un lanzamiento con un durísimo (y encriptado) mensaje contra el expresidente

Es el "lugar en el mundo" de Cristina Kirchner, desde donde se construyó el kirchnerismo -la grieta- pero también es la única provincia que Mauricio Macri no visitó en su campaña presidencial de 2015. Es más, el expresidente solo fue a esa provincia una vez en 2019, en enero, casi sobre el final de su mandato.

"Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores", dice el video cuidadosamente planificado de Rodríguez Larreta.

¿Quiénes abrieron la grieta? En la lectura del larretismo fueron Cristina y Macri. No hay uno sin el otro.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta

Por eso, se trata de un mensaje directo del jefe de gobierno contra su exjefe político. "Cada vez que Horacio habla de la grieta sabemos que habla de Macri y eso cae muy mal hacia adentro y no ayuda a bajar las tensiones", explica a A24.com un armador del macrismo. En un punto y aparte aclara que el líder (Macri) todavía no definió si va a ser o no candidato.

Pero Horacio dijo más.

*"O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina".

*"La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformacion. Que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos".

El líder carismático sería Cristina. Pero el grupo de iluminados sería el macrismo.

Sigue. "Lo mío es laburar y laburar y laburar". ¿Otro contraste? "Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada", concluyó.

En la hipótesis de Larreta, si el cambio es demasiado brusco no es duradero. Quizás la principal crítica que le hacen los socios de Juntos por el Cambio a la idea del "para qué" de Macri.