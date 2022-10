En algún punto, todos en el radicalismo coinciden con las críticas a Macri. Es más, Morales ya se había pronunciado en ese sentido en algún momento. El problema es que Manes fue un paso más allá. No solamente cuestionó a la figura del expresidente, sino que puso en duda la continuidad del espacio y la coalición.

Repasemos las declaraciones más importantes de Facundo Manes:

"El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones".

"Hubo evidencia de que se espió a gente, incluso de su gobierno".

"Las minorías intensas, de Cristina y Macri, nos tienen presos y no dejan pensar el futuro".

Asociar a Macri al populismo es ir en contra del principal discurso de Juntos por el Cambio, que se plantea como una coalición en contra del populismo.

Manes, al cuestionar a Macri y al PRO, cuestiona la esencia de Juntos por el Cambio y la unidad toda. Al menos esto es lo que leen los socios mayoritarios de la coalición. Esto no solamente es un problema a nivel nacional (donde la UCR no tiene candidatos tan expectantes) sino que dinamita también todas las alianzas en provincias y municipios que se fueron tejiendo durante estos años.

A nivel subnacional puede complicar cualquier acuerdo entre la UCR y el PRO para tratar de sacarle provincias al peronismo.

Las críticas a Facundo Manes

"No comparto las declaraciones de Facundo. Emitimos un documento del Comité Nacional, con lo de La Plata, reafirmando la pertenencia a Juntos por el cambio. Lo de Facundo fue un exceso. Voy a hablar con él para ver qué está pasando. Son imputaciones que el kirchnerismo ha planteado sobre Mauricio Macri, infundadas", planteó Morales. Paradojas del destino. Morales había planteado algo similar un tiempo atrás.

Morales logró que el comité nacional de la UCR emitiera un comunicado crítico a Manes:

“El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional” . Es decir, r atifica la pertenencia a JxC en contraposición al kirchnerismo.

"Lo hacemos gestionando exitosamente provincias, municipios y Universidades". Traducción: ¿qué gestionó Manes para criticar?

Traducción: “Lo hacemos con quienes surgieron de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en 2021, y que mostraron su fortaleza en las elecciones generales”. Traducción: Manes, vos perdiste tu PASO. Si querés sumar, hacelo desde abajo.

Si querés sumar, hacelo desde abajo. “Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC”. Traducción: callate y no dinamites nuestras construcciones.

El comunicado recibió el elogio de Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Difícil que el texto no se haya charlado entre los titulares de los partidos. “Le agradezco al presidente de la UCR de haber puesto en la mesa cuáles son las buenas prácticas políticas en la coalición”, dijo en un encuentro en La Rioja con dirigentes de todo juntos por el Cambio, incluyendo a varios de la UCR.

“La conclusión es dejar clara la posición que la relación con las otras fuerzas políticas de la coalición las administra el Comité Nacional. Los precandidatos no deben producir tensiones entre las fuerzas”, explicaron desde el radicalismo. En alguno punto, no quieren que alguien que no tiene posición orgánica dentro del partido erosione todo por afuera.

Las diferencias internas

Pero no todos estuvieron de acuerdo con el comunicado del radicalismo. La UCR de la Provincia de Buenos Aires salió a poner algún matiz a la situación en un comunicado titulado: “Respetar la pluralidad para construir un mejor Juntos por el Cambio”.

Dice el texto del radicialismo provincial: “La UCR de la provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo. Y precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional”.

Hay diferencias entre la conducción nacional y la provincial. A nivel nacional saben que tienen posibilidades de conducir muchas provincias en el país y para eso necesitan el mejor acuerdo posible con el PRO. En cambio, en Provincia, Manes resultó el líder que logró hacerle sombra al PRO en un territorio muy difícil.

La respuesta de Manes

Facundo Manes reconoció que se fue de boca y pidió disculpas. Sin embargo, en su espacio creen que el comunicado de la UCR fue injusto: “No dijo nada que no hayan dicho Carrió o Morales”, plantean.

Desde ese espacio creen que las críticas a Manes no tienen que ver con sus posicionamientos políticos, sino con su buena performance en las encuestas. “Facundo habla con hechos. Se le dice que viene a romper, que es funcional al kirchnerismo. Y la realidad es que hasta acá no se fue ni rompió ni tensionó, ni hizo nada por destruirla”, sostienen.

En ese sentido, insisten en que la idea de Manes es fortalecer la coalición y no dinamitarla: “Facundo está planteando mantener y ampliarla. No se puede convocar a una mayoría desde el extremismo”.

También destacan que pese a haber sido el líder de la boleta que le dio pelea al poderío del PRO en la provincia de Buenos Aires (en las PASO 2021), nunca generó tensiones internas ni en la elección de autoridades parlamentarias (cuando la UCR se fracturó el año pasado) ni en la elección de autoridades partidarias.

La lectura dentro del entorno de Manes es que hoy la UCR no tiene otros candidatos nacionales expectantes. Si cae su candidatura, lo único que queda es el PRO y eso allanaría la negociación para otros candidatos con menos intención de voto.