Diputados: ya tiene dictamen el proyecto de los gobernadores para distribuir los ATN

"Estamos fijando criterios que garanticen criterios federales, equidad y eficacia del gasto público", planteó en el debate la diputada de Democracia para Siempre, Danya Tavela. "Celebro que empiecen a ocurrir este tipo de debates y que se ponga a la cabeza de las discusiones quienes tienen las responsabilidades de garantizar el bienestar de todos los argentinos en sus territorios. La situación que nos lleva a esta discusión es muy sencilla. Primero, no hay ley de Presupuesto por decisión del gobierno nacional. Segundo, las transferencias de Nación a provincias han caído en el orden del 25% promedio. Tercero, porque efectivamente ha habido cambios en los tributos nacionales. Cuarto, porque la obra pública está paralizada, aclaró.