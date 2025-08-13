En vivo Radio La Red
Diputados: ya tiene dictamen el proyecto de los gobernadores para distribuir los ATN

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados dictaminó un proyecto para redistribuir entre las provincias los ATN no utilizados por el Gobierno nacional, en medio de críticas por la caída de transferencias y la paralización de la obra pública.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmó dictamen para tratar el reparto de los ATN no utilizados por parte del Gobierno nacional para distribuirlos entre las provincias, de acuerdo a la ley de coparticipación.

De acuerdo a fuentes parlamentarias, de 46 presentes en la Comisión de Presupuesto, 27 firmaron el dictamen contando los bloques UP, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Por otro lado hubo tres dictámenes de minoría (La Libertad Avanza y PRO), el de la Coalición Cívica (con una firma) y uno de la izquierda (También con una firma)

"Estamos fijando criterios que garanticen criterios federales, equidad y eficacia del gasto público", planteó en el debate la diputada de Democracia para Siempre, Danya Tavela. "Celebro que empiecen a ocurrir este tipo de debates y que se ponga a la cabeza de las discusiones quienes tienen las responsabilidades de garantizar el bienestar de todos los argentinos en sus territorios. La situación que nos lleva a esta discusión es muy sencilla. Primero, no hay ley de Presupuesto por decisión del gobierno nacional. Segundo, las transferencias de Nación a provincias han caído en el orden del 25% promedio. Tercero, porque efectivamente ha habido cambios en los tributos nacionales. Cuarto, porque la obra pública está paralizada, aclaró.

Nota en desarrollo

